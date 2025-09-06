Αλέξης Τσίπρας: Tα πέντε σημαντικά μηνύματα από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη

Σταχυολογούμε τα πιο σημαντικά μηνύματα που εμπεριείχε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist, θα έλεγε κανείς ότι είχε χαρακτήρα διατύπωσης δόγματος για το μέλλον της χώρας, άμεσο και απώτερο.

Το NEWS 24/7 ξεχώρισε τα πέντε σημαντικότερα μηνύματα που θέλησε να αποστείλει την Παρασκευή ο πρώην Πρωθυπουργός προς κάθε κατεύθυνση.

1ο: Η πραγματικότητα (της ΝΔ) είναι μη βιώσιμη

Πριν διατυπώσει τις (αναλυτικές) προτάσεις για το μέλλον της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να καταγράψει την πραγματικότητα. Τούτο δεν θα μπορούσε να μην περάσει μέσα από σκληρή κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Δεν ξέφυγαν πολλά από την ανάλυσή του. Μίλησε για τους θηριώδεις έμμεσους φόρους που δημιουργούν τα υπερπλεονάσματα, τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν ελάχιστες εταιρίες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την κοινωνία “χασμάτων” που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική και προειδοποίησε ότι η χώρα πηγαίνει-για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια-στα βράχια. Ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε, προφανώς, να καταδείξει ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο στον ελληνικό λαό και ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο ζητούμενο για μία πορεία προς την πρόοδο.

2ο: Χωρίς σεβασμό και στον κόσμο της εργασίας, δεν υπάρχει ανάπτυξη

Ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να δώσει το χέρι του στη μεσαία τάξη μέσα από συγκεκριμένες αναφορές στην αξία της εργασίας. Με το πλάνο για εργασιακή εβδομάδα 35 ωρών με παράλληλη αύξηση των αποδοχών των εργαζόμενων, τοποθέτησε τον εαυτό του στον αντίποδα από εκεί που βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία νομοθετεί το 13ώρο. Μίλησε και για την επιστροφή, την πλήρη επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων το ποσοστό των οποίων στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Χωρίς αμφιβολία, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ο πρώην Πρωθυπουργός βλέπει εν δυνάμει συμμάχους για το σχέδιο που οραματίζεται για το μέλλον της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

3ο: Η χώρα χρειάζεται μετανάστες

Στην πρότασή του για το δημογραφικό, ο κ. Τσίπρας τοποθέτησε τον εαυτό του και το όραμά του στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει μία πολύ σκληρή, άδικη και μακριά από τη νομιμότητα μεταναστευτική πολιτική παραγνωρίζοντας ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση και την ανανέωση του πληθυσμού της χώρας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσέγγισε το ζήτημα με τρόπο τολμηρό επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: Δύο τρόποι υπάρχουν να αντιμετωπιστεί (το δημογραφικό): Να αντιστραφεί το ισοζύγιο υπέρ των γεννήσεων. Και το μεταναστευτικό ισοζύγιο να γίνει ξανά θετικό”. Η πρόταση ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένη, ίσως για να μην τρομάξει ένα πιο συντηρητικό κενό. Αλλά πάντως διατυπώθηκε.

4ο: Στήριξη στις δικές μας δυνάμεις

Ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε δύο προτάσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ενδιαφέρουσες (αν, και προς το παρόν, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση). Η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης θα στηριχθεί σε ελληνικά κεφάλαια διότι, όπως τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα απ’ έξω. Έκανε επίσης λόγο και για “Πατριωτική Εισφορά” δηλαδή συνεισφορά των εχόντων και των κατεχόντων σε κλειστό λογαριασμό που θα έχει αποκλειστικό στόχο τη στήριξη των Νέων Γενεών. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει στο μυαλό του ότι ένα πραγματικά σφριγηλό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς τη συμβολή των πλουσιότερων συμπατριωτών μας. Θέλησε, λοιπόν, να επικοινωνήσει αυτή του την πρόθεση.

5ον: Αυθεντικός πατριωτισμός

Εχει χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες ομιλίες του το όρο “πατριωτισμός” ο Αλέξης Τσίπρας. Ο όρος θεωρείται “βαρύς” και περισσότερο συνδεδεμένος με τη δεξιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να τον ξαναεισάγει στο δημόσιο διάλογο στη σωστή του διάσταση που δεν μπορεί να είναι άλλη από την έγνοια για την πατρίδα και το μέλλον της χωρίς ψήγματα εθνικισμού. “Πατριωτική” βάφτισε την εισφορά που προτείνει για τους πλούσιους, Νέο Πατριωτισμό έθεσε ως μεγάλο στόχο για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας. Πατριωτισμό που προφανώς θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες και θα έχει ως τελικό προορισμό την κοινή προκοπή στην οποία, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει να συμβάλλουν όλες οι παραγωγικές τάξεις.