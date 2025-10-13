Αντιπολίτευση: Δεν θα γίνει η Αθήνα “τραμπικό” Λός Άντζελες

Άμεσα τα αντανακλαστικά της αντιπολίτευσης στην απόπειρα του Μαξίμου να “τοποθετήσει” τον στρατό, απέναντι στην κοινωνία.

Κυβερνητική απόπειρα ώστε να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε μηχανισμούς αντιμετώπισης κοινωνικών αντιδράσεων διέγνωσε σύσσωμη η αντιπολίτευση με αφορμή την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανάθεσης στο υπουργείο Άμυνας της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης είχαν άμεση αντίδραση όταν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. Στοιχείο που – όπως φάνηκε- ήταν καθοριστικό ώστε η κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε ανασκευή των αρχικών δηλώσεων και να διευκρινίσει πως ο στρατός δεν θα εμπλακεί με ζητήματα τήρησης της τάξης.

Τα επιτελεία της αντιπολίτευσης φαίνεται να αντιλήφθηκαν πως οι ανακοινώσεις αυτές πιθανότατα σχετίζονταν με το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως εντόπισαν κι έναν σαφέστατο κίνδυνο: Την «καλλιέργεια εδάφους» για εξελίξεις που χαρακτηρίστηκαν έως και εκτροπή.

Άλλωστε κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν πως σε ορισμένες από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μνημονεύθηκε η λογική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τράμπ που μόλις μερικούς μήνες πριν έδωσε εντολή για να ανατεθεί η φύλαξη των δρόμων του Λός Άντζελες στον αμερικανικό στρατό. Θυμίζουμε επίσης ότι θέμα στρατιωτικής εμπλοκής σε εσωτερικά θέματα έχει τεθεί και στην γειτονική Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι.

Το ΠΑΣΟΚ

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αρμόδιος για ζητήματα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης ξεκαθάρισε πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

Μάλιστα έθεσε το ρητορικό ερώτημα του αν ο πρωθυπουργός προσωπικά και το Μέγαρο Μαξίμου όταν έθεσε θέμα φρούρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις του μνημείου «αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;».

Όμως ακόμη και όταν από την πλευρά της κυβέρνησης εκκίνησε η κυβερνητική «αναδίπλωση» ο Δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας αντιμετώπισε το θέμα σκωπτικά. Χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του σχολίασε: «Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε απόγνωση και προσπάθεια διαχείρισης της πολιτικής ζημιάς που έχει υποστεί η κυβέρνηση από την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι απέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τις κυβερνητικές κινήσεις. Έκανε λόγο μάλιστα για «επικίνδυνη και καθεστωτική δεξιά».

Όπως επισήμανε η Κουμουνδούρου «η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση».

Το ΚΚΕ

Προθέσεις σκληρής στάσης απέναντι στην λαϊκή διαμαρτυρία διαπιστώνει το ΚΚΕ και με αυτό τον τρόπο ερμηνεύει στην προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να εμπλέξει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό επισημαίνει ο Περισσός η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Όπως σημειώνει «το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του».

Στην βάση αυτή τονίζει ότι «η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία».

Η Νέα Αριστερά

«Επίσημο εκπρόσωπο του πιο ακραίου τραμπισμού στην Ευρώπη» χαρακτήρισε σε ανάρτησή του τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για εμπλοκή του στρατού ως μέσο αντιμετώπισης κοινωνικών αντιδράσεων. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κυβέρνηση σκέπτεται να «βάλει τον στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;».