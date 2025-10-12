Κατρίνης για Άγνωστο Στρατιώτη: “Ακροβατεί ανάμεσα στην αντιδημοκρατική εκτροπή”Διαβάζεται σε 2'
Ως μια “αντιδημοκρατική εκτροπή” χαρακτηρίζει ο Μιχάλης Κατρίνης τη νομοθετική ρύθμιση με την οποία η αρμοδιότητα για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα περάσει στο υπουργείο Άμυνας.
- 12 Οκτωβρίου 2025 14:39
Μια νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτείται γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση με την οποία η αρμοδιότητα για το εμβληματικό μνημείο στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η απόφαση αυτή δεν μένει αναπάντητη από την αντιπολίτευση, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, να κάνει λόγο για θεσμικό ολίσθημα και να θέτει ευθέως ζήτημα δημοκρατικών ισορροπιών.
Όπως γράφει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι απολύτως σαφής και καθορισμένος, που αφορά την προστασία της χώρας από εξωτερικές απειλές.
Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:
Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.
Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.
Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.
Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.