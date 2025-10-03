Τι ειπώθηκε στο τηλεφώνημα Μητσοτάκη- Δένδια

Η παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι αναστάτωσε τη ΝΔ. Να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας από την κεντρική κυβερνητική γραμμή για Ρούτσι επιχείρησαν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Η παρέμβαση του Νίκου Δένδια για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει προκαλέσει αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία και όπως φαίνεται και στην κυβερνητική “κορυφή”.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας μιλώντας χθες στη Βουλή δήλωσε: “Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του”.

Άφησε μάλιστα αιχμές κατά άλλων υπουργών που τοποθετούνται επιθετικά στο ζήτημα, λέγοντας: “Δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση.” Αιχμή που δείχνει ότι βασικός στόχος της τοποθέτησης του ήταν ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χθες είχε χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα επιθετική ρητορική.

Ο κ.Δένδιας δεν έκρυψε μάλιστα την ανησυχία του για την πορεία της υγείας του κ. Ρούτσι. “Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει”, προειδοποίησε την κυβέρνηση.

Συνεργάτες του υπουργού Άμυνας επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε χθες επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον κ. Δένδια, η οποία ήταν όμως σε κλίμα συνεννόησης όπως τονίζουν, καθώς ήταν ξεκάθαρο τι πραγματικά ειπώθηκε.

Σε σχέση με όσα λέγονται περί διορθωτικής δήλωσης του υπουργού Άμυνας επισημαίνουν ότι ο κ. Δένδιας δεν προέβη σε διορθωτική δήλωση στη συνέχεια στη Βουλή, απλά απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης για Ρούτσι δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης.

“Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης”, είπε ειδικότερα στον κ.Φάμελλο ο κ.Δένδιας και πρόσθεσε: “Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό.”

“Κάθε πατέρας έχει δικαίωμα να διερευνήσει ο,τιδήποτε θέλει”

Πάντως ο υπουργός Άμυνας και στη δευτερολογία του ήταν σαφής. “Η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει. Ξαναλέω και επαναλαμβάνω, ο κάθε πατέρας, ο κάθε γονιός σε αυτήν την τραγική ώρα αν έχει στη ζωή του, έχει κάθε δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, να διερευνήσει οτιδήποτε κρίνει και θέλει για το θάνατο του παιδιού του. Είναι ούτως ή άλλως τεράστια η τραγωδία αφ’ εαυτής. Δεν χρειάζεται να γίνεται η ζωή του δυσκολότερη”, τόνισε.

Η παρέμβαση Δένδια φαίνεται ότι απελευθερώνει και τους βουλευτές της ΝΔ, που θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει χειριστεί λάθος το ζήτημα του κ.Ρούτσι, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι ζητά εκταφή του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες και ο βουλευτής Β Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε: “Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι”.

“Η ΝΔ δεν θα παρέμβει στη Δικαιοσύνη για να γίνει αρεστή ή για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της”

Την εικόνα περί διαφοροποίησης Δένδια από την κεντρική κυβερνητική γραμμή, η οποία επιμένει πως αρμόδια να αποφασίσει επί του αιτήματος Ρούτσι είναι μόνο η Δικαιοσύνη, επιχείρησαν να διασκεδάσουν σήμερα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Πίσω από τις γραμμές ωστόσο διαφαίνεται ενόχληση στο κυβερνητικό επιτελείο για την παρέμβαση του υπουργού Άμυνας.

Ενόχληση η οποία σαφώς έχει να κάνει και με τη δημοφιλία του κ.Δένδια στους ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί γαλάζιοι προσβλέπουν στο πρόσωπο του για την “επόμενη ημέρα”. Διότι όταν πχ είχε χαρακτηρίσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, “ανθρωπιστικά και ηθικά” δίκαιο το αίτημα του κ.Ρούτσι, δεν είχε προκληθεί αντίστοιχος θόρυβος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επικαλέστηκε ότι: “Εχω πει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε και ο κ. Δένδιας, ως άνθρωπος, ως πατέρας, στεκόμαστε και στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν, όσο μπορούμε να διανοηθούμε τα όσα περνάει. Και στεκόμαστε δίπλα του σε κάθε διεκδίκηση.”

Πρόσθεσε όμως ότι: “Από κει και πέρα, κάτι που ουδείς έχει αρνηθεί από την κυβέρνηση και αλίμονο αν δεν το λέγαμε, το τι θα γίνει, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Εκτός από άνθρωποι, ο καθένας τυχαίνει να έχει μια ιδιότητα που έχει και μια ευθύνη. Αλίμονο αν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης διανοείτο να πει πως πρέπει η μια εξουσία να κάνει υπόδειξη σε άλλη εξουσία για το τι θα κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα.” Ενώ σημείωσε με νόημα:

“Στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο αλλά δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή, η ΝΔ να μπει στη διαδικασία, είτε για να γίνει αρεστή, είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη.”

“Μία χαρά είναι η συνοχή της ΝΔ”

Την ίδια στιγμή, ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ έκανε λόγο για προσπάθεια ορισμένων ΜΜΕ να δημιουργήσουν τεχνητά ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της ΝΔ, με στόχο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

“Μια χαρά είναι η συνοχή της ΝΔ. Δεν κινδυνεύει και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση”, δήλωσε ο κ.Σκρέκας.

Υποστήριξε επίσης ότι: “Ο κ. Δένδιας είπε αυτό το οποίο έχουμε πει όλοι λιγότερο ή περισσότερο, δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα να ζητάει την εκταφή του παιδιού του για όποιο λόγο εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει.” Αλλά πρόσθεσε με νόημα: “Από κει και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει και να κρίνει και να δώσει λύσεις. Δεν είναι ούτε δουλειά του βουλευτού, ούτε δουλειά του κυβερνητικού υπουργού να απαντήσει σε ένα θέμα το οποίο είναι νομικής φύσεως.”

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε τέλος: “Έχει πει κανείς ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα του πατέρα να ζητά την εκταφή του παιδιού του για να ταυτοποιήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκείνος πιστεύει; Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητάει ό, τι θέλει. Από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κρίνει. Δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές. Οπότε περισσεύει η συζήτηση αυτή για το τι λένε ή για το τι πιστεύουν κάποιοι”.

Ο Πλεύρης σε γραμμή Γεωργιάδη

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε (Mega) ότι: “Ο κ. Δένδιας δεν είναι «εκτός γραμμής», αλλά λέει κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη δικαιοσύνη.” Επικαλέστηκε επίσης ότι: “Πολιτικά, υπάρχει μια θέση γονέων που λέει ότι δε πρέπει να ξεκινήσει καμία διαδικασία και να γίνουν πρώτα όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις σορούς”.

Ως προς το τελευταίο, ο κ.Πλεύρης κινήθηκε στη γραμμή που χάραξε με ανάρτηση του χθες το βράδυ ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του χθες το πρωί στην ΕΡΤ και η επιθετική ρητορική που χρησιμοποίησε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ειδικότερα ότι με “επικοινωνιακή μαεστρία” η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πείσει την κοινή γνώμη πως όποιος δεν στηρίζει το αίτημα Ρούτσι τάσσεται κατά όλων των γονέων. Και επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς που ζητούν να ξεκινήσει η δίκη το συντομότερο δυνατόν, κάτι που όπως τόνισε δεν μπορεί να συμβεί εάν γίνει αποδεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές.