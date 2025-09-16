Αχτσιόγλου: “Ο Μητσοτάκης πήρε 5, επιστρέφει 1 και ζητά να τον υμνήσουν”

Η Εφη Αχτσιόγλου επιχείρησε να αποδομήσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ.

«Η συμπίεση των εισοδημάτων των πολιτών είναι τεράστια και όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν αλλάζουν σε τίποτα αυτή την κατάσταση», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο “ΕΡΤnews radio 105,8” την Τρίτη.

«Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, ο μισθός θα τελειώνει στα μισά, θα δουλεύουν αδιανόητες υπερωρίες για λίγα επιπλέον ευρώ, θα συνεχίσουν τα ενοίκια να είναι πάρα πολύ ψηλά και οι νέοι να μην μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι για να δημιουργήσουν οικογένεια», σημείωσε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και πρώην Υπουργός Εργασίας.

«Το πλεόνασμα είναι 8,7 δισ. στο 8μηνο, τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες, και ο κ. Μητσοτάκης δίνει 1,7 δισ. Δηλαδή αφαίρεσε από τους πολίτες 5 και επιστρέφει το 1. Αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια.

Όλη τη χρονιά πραγματοποιείται μία τεράστια αφαίμαξη κυρίως μέσα από έμμεσους φόρους, δηλαδή από τον ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας και της μη μείωσής του, από την αισχροκέρδεια και την καρτελοποίηση της αγοράς στην ενέργεια, στα σούπερ-μάρκετ κλπ. Και φτάνουμε στη ΔΕΘ με τον κ. Μητσοτάκη να περιμένει να υμνηθεί γιατί έδωσε κάτι λίγο, το οποίο το έχει ήδη πάρει πολλαπλάσιο», υπογράμμισε.

«Όποιες φορολογικές μειώσεις έχουν γίνει από τη ΝΔ κατά κύριο λόγο ευνοούν ανώτερες περιουσίες και εισοδήματα. Αυτό φάνηκε και στη ΔΕΘ, γιατί ένας ο οποίος βγάζει 60.000 ευρώ θα έχει πολύ μεγαλύτερη φοροελάφρυνση από κάποιον που βγάζει 15.000 ευρώ. Γίνεται μία άδικη αναδιανομή», τόνισε.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται πέριξ του αφορολόγητου, οι οποίοι είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός, δεν παίρνουν απολύτως τίποτα. Η αύξηση του αφορολόγητου θα ήταν πιο δίκαιη παρέμβαση γιατί θα ελάφρυνε περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «ο πυρήνας της οικονομικής πολιτικής της ΝΔ είναι η αντίστροφη αναδιανομή, παίρνει από τα κάτω και δίνει προς τα πάνω, γι’ αυτό αυξάνει τις ανισότητες».

Κλείνοντας η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ είναι υπαρκτή. Για να εκφραστεί πολιτικά είναι αναγκαία η συσπείρωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Όποιος πολιτικός σχηματισμός -τωρινός ή μελλοντικός- δεν βλέπει αυτή την ανάγκη, τότε δεν βλέπει το πρόβλημα. Όλα τα κόμματα, υπαρκτά ή μελλοντικά, θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό. Συσπείρωση δυνάμεων δεν σημαίνει ότι κάποιος χάνει την ταυτότητά του. Όλοι από κάπου ερχόμαστε, αλλά η συσπείρωση απαιτεί συνεννόηση. Δηλαδή, απαιτεί συνδιαμόρφωση θέσεων. Αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».