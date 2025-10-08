Αχτσιόγλου: “Ζούμε το θέατρο του παραλόγου με την κ. Κεραμέως”

Η Εφη Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο του 13ώρου αποτελεί τεράστια οπισθοδρόμηση για τους εργαζόμενους.

Η 13ωρη εργασία σημαίνει την πλήρη εξουθένωση των εργαζομένων και τη διάλυση κάθε έννοιας προσωπικής και οικογενειακής ζωής», δήλωσε την Τετάρτη η Έφη Αχτσιόγλου στον “FLASH 99,4” Θεσσαλονίκης.

«Αρκεί να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί μία μητέρα να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα. Τι θα γίνει με το παιδί της; Να φεύγει δηλαδή στις 7 το πρωί από το σπίτι και να γυρνάει μετά τις 10 το βράδυ. Ποιος θα φροντίζει το παιδί; Ή όταν θα δουλεύει επί 4 μέρες 10ωρο με απλήρωτες υπερωρίες για να πάρει ένα ρεπό», πρόσθεσε.

«Στη Βουλή ζούμε το θέατρο του παραλόγου με την κ. Κεραμέως να προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτά τα μέτρα είναι υπέρ των εργαζομένων», σημείωσε.

Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο του 13ωρου όλοι οι εργοδοτικοί φορείς που εμφανίστηκαν δήλωσαν ότι είναι θετικό και ζητούν περισσότερα, ενώ όλοι οι φορείς των εργαζομένων δήλωσαν ότι πρόκειται για πραγματικό μεσαίωνα ο οποίος δεν έχει τελειωμό».

Ανέφερε, ακόμα, ότι «αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πραγματικό μέσο μισθό, ενώ είμαστε πρωταθλητές στον χρόνο εργασίας και οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη».

Υπογράμμισε, παράλληλα, «με το 13ωρο διακυβεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ ήδη έχουμε έκρηξη των εργατικών ατυχημάτων, που συμβαίνουν κυρίως στο τέλος του ωραρίου και στις υπερωρίες, όταν ο εργαζόμενος είναι εξαντλημένος».

Τόνισε, τέλος, ότι «και μόνο το γεγονός ότι η Βουλή συζητάει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για 13ωρη εργασία το 2025 είναι μία συγκλονιστική οπισθοδρόμηση».