Δημήτρης Κουτσούμπας: Το Πόθεν Έσχες του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που κάνουν ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η σύζυγός του.



Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και η σύζυγός του, Αναστασία Κοντογιάννη, κάνουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Εισοδήματα

Το Συνολικό Καθαρό Εισόδημα του υπόχρεου (Δ. Κουτσούμπα) από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε στα 43.022,86 ευρώ. Επιπλέον, δηλώθηκαν 32.028,03 ευρώ ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα κατά το έτος 2022 αποτελούν, με βάση το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό.

Τέλος, δηλώθηκαν Μερίσματα, Τόκοι και Δικαιώματα ύψους 0,47 ευρώ.

Δεν αναφέρονται εισοδήματα για τη σύζυγο, Αναστασία Κοντογιάννη.

Ακίνητα

Ο κ. Κουτσούμπας δηλώνει δύο ακίνητα στην Ελλάδα, αμφότερα πλήρους κυριότητας (100%). Και τα δύο ακίνητα αποκτήθηκαν το 1990 μέσω Γονικής Παροχής. Πρόκειται για:

Ένα διαμέρισμα στο Δήμο Λαμιέων Φθιώτιδας με επιφάνεια 45,00 τ.μ. κύριων χώρων.

Ένα δεύτερο διαμέρισμα στον ίδιο δήμο (Λαμιέων Φθιώτιδας) με επιφάνεια 60,00 τ.μ. κύριων χώρων.

Δεν δηλώνονται ακίνητα στο όνομα της συζύγου.

Δάνεια και Οχήματα

Στη δήλωση δεν αναγράφονται καθόλου δανειακές υποχρεώσεις ή οφειλές, ούτε οχήματα, πλωτά ή εναέρια μέσα.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (βουλευτική ιδιότητα): 38.996,47 ευρώ (οι αποδοχές κατατέθηκαν στο ΚΚΕ).

Εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα: 0,21 ευρώ.

Εξαιρούμενα από φόρο εισοδήματα: 27.161,99 ευρώ (έσοδα που κατατέθηκαν στο ΚΚΕ από τη βουλευτική του ιδιότητα).

Καταθέσεις

Εθνική Τράπεζα:

Τρέχων λογαριασμός με 10.478,06 ευρώ (εισόδημα 5.164,27 ευρώ για το έτος 2023, και 5.313,79 ευρώ από προηγούμενα έτη).

Τρέχων λογαριασμός με 206,72 ευρώ.

Τρέχων λογαριασμός με 0,00 ευρώ (ειδικός λογαριασμός βουλευτή, ανοιγμένος το 2023).

Τρέχων λογαριασμός με 1,72 ευρώ.

Ακίνητα

Διαμέρισμα στη Λαμία, Φθιώτιδα:

Επιφάνεια 60 m ² ( ισόγειο, έτος κατασκευής 1966, έτος κτήσης 1990).

Διαμέρισμα στη Λαμία, Φθιώτιδα:

Επιφάνεια 45 m ² ( ισόγειο, έτος κατασκευής 1966, έτος κτήσης 1990).

Οχήματα

Στην ενότητα των οχημάτων δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία ή μεταβολές.

Δανειακές Υποχρεώσεις

Δεν παρέχονται συγκεκριμένα ποσά για τις δανειακές υποχρεώσεις ή τον πιστωτή στην παρούσα δήλωση.

