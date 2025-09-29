Πολιτική Πόθεν Έσχες

Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της “Νίκης”

Ο Δημήτρης Νατσιός SOOC

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιού.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Ο κ. Νατσιός δεν είχε χρήση το 2022.

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Τα περιουσιακά στοιχεία του Δημήτριου Νάτσιου και της συζύγου του, Σταματίνης Γουζούνη, περιλαμβάνουν τα εξής:

Εισοδήματα:

  • Μισθωτές Υπηρεσίες: 19.527,01 ευρώ
  • Από Ακίνητα: 900,00 ευρώ
  • Εισοδήματα που Εξαιρούνται από Φόρο και Εισφορά: 2.205,00 ευρώ
  • Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 1,11 ευρώ

Δάνεια:

  • Στεγαστικό / Επισκευαστικό  /Ενεργειακό Δάνειο στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 163.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 107.841,68 ευρώ

Ακίνητα:

  • Διαμέρισμα στην Πιερία: Επιφάνεια: 119 m² (1ος Όροφος), έτος κατασκευής: 1999. Έτος κτήσης: 2000
  • Οικόπεδο στην Πιερία: Επιφάνεια: 3.490 m², έτος κτήσης: 2000.
  • Οικόπεδο στην Πιερία: Επιφάνεια: 3.490 m², έτος κτήσης: 2010
  • Διαμέρισμα στο Κιλκίς: Επιφάνεια: 89,85 m² (3ος Όροφος). Έτος κατασκευής: 1991. Έτος κτήσης: 1996
  • Διαμέρισμα στο Κιλκίς: Επιφάνεια: 145 m² (1ος Όροφος). Έτος κατασκευής: 1996. Έτος κτήσης: 2000

Οχήματα:

  • Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.248 κυβικά, 2006. Έτος Κτήσης: 2017)

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:

NATSIOS_DIMITRIOS_4098489_2024e

 

