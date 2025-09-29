Δημήτρης Νατσιός: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου της “Νίκης”Διαβάζεται σε 2'
Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιού.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 11:23
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.
Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Ο κ. Νατσιός δεν είχε χρήση το 2022.
Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:
Τα περιουσιακά στοιχεία του Δημήτριου Νάτσιου και της συζύγου του, Σταματίνης Γουζούνη, περιλαμβάνουν τα εξής:
Εισοδήματα:
- Μισθωτές Υπηρεσίες: 19.527,01 ευρώ
- Από Ακίνητα: 900,00 ευρώ
- Εισοδήματα που Εξαιρούνται από Φόρο και Εισφορά: 2.205,00 ευρώ
- Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα: 1,11 ευρώ
Δάνεια:
- Στεγαστικό / Επισκευαστικό /Ενεργειακό Δάνειο στην τράπεζα Eurobank με αρχικό ποσό 163.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 107.841,68 ευρώ
Ακίνητα:
- Διαμέρισμα στην Πιερία: Επιφάνεια: 119 m² (1ος Όροφος), έτος κατασκευής: 1999. Έτος κτήσης: 2000
- Οικόπεδο στην Πιερία: Επιφάνεια: 3.490 m², έτος κτήσης: 2000.
- Οικόπεδο στην Πιερία: Επιφάνεια: 3.490 m², έτος κτήσης: 2010
- Διαμέρισμα στο Κιλκίς: Επιφάνεια: 89,85 m² (3ος Όροφος). Έτος κατασκευής: 1991. Έτος κτήσης: 1996
- Διαμέρισμα στο Κιλκίς: Επιφάνεια: 145 m² (1ος Όροφος). Έτος κατασκευής: 1996. Έτος κτήσης: 2000
Οχήματα:
- Ιδιωτικό επιβατικό όχημα (1.248 κυβικά, 2006. Έτος Κτήσης: 2017)
Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:NATSIOS_DIMITRIOS_4098489_2024e