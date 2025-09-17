Δημοσκόπηση Pulse: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Η ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί και η Κεντροαριστερά.

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, τα μέτρα για μειώσεις φόρων και ΦΠΑ, συντάξεις και ακίνητα, καθώς και οι ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της δημοσκόπησης της PULSE που παρουσιάστηκε, το βράδυ της Τετάρτης (17/9), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

Η Νέα Δημοκρατία, στην έρευνα που διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών, εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας προβάδισμα 15 μονάδων. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας (10,5%), η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνική Λύση (9,5)%, ΚΚΕ (8,5%), ΣΥΡΙΖΑ (7%).

Το ποσοστό για είσοδο στη Βουλή, εκτός από τα 6 κόμματα που προαναφέραμε, «πιάνουν» τόσο το ΜέΡΑ 25 όσο και η Φωνή Λογικής, με 3,5%.

Για την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, έχουν ως εξής: ΝΔ 24%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7%, ΣΥΡΙΖΑ 6%, ΜέΡΑ25 3% και Φωνή Λογικής 3%.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Αναφορικά με τις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ, και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για όλους. Πιο συγκεκριμένα:

Μητσοτάκης: 9% σίγουρα θετικά, 23% μάλλον θετικά, 20% μάλλον αρνητικά, 31% σίγουρα αρνητικά, 17% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν

9% σίγουρα θετικά, 23% μάλλον θετικά, 20% μάλλον αρνητικά, 31% σίγουρα αρνητικά, 17% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν Ανδρουλάκης: 5% σίγουρα θετικά, 18% μάλλον θετικά, 26% μάλλον αρνητικά, 21% σίγουρα αρνητικά, 30% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν

5% σίγουρα θετικά, 18% μάλλον θετικά, 26% μάλλον αρνητικά, 21% σίγουρα αρνητικά, 30% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν Τσίπρας: 7% σίγουρα θετικά, 12% μάλλον θετικά, 19% μάλλον αρνητικά, 32% σίγουρα αρνητικά, 30% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροαριστεράς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης