Ελληνικό ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Το ελληνικό ΥΠΕΞ καταδικάζει τη φονική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά την οποία επλήγη και το κτήριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ» ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Χ.

Η Αθήνα εκφράζει τη συμπαράστασή της στην Ουκρανία και επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών.