Εσωκομματικό μήνυμα Ανδρουλάκη: “Δουλειά για το πρόγραμμα, όχι πάσες στη ΝΔ”

Σε «λάθος κατεύθυνση» οι δηλώσεις στελεχών με εσωκομματικό περιεχόμενο όπως αυτές της Άννας Διαμαντοπούλου, του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δουλειά για την προώθηση στην κοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και όχι δηλώσεις που μετατρέπονται σε «πάσες προς τη Νέα Δημοκρατία». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους εσωκομματικούς «πόλους» του κόμματος που έκαναν αισθητή την παρουσία τους τα τελευταία 24ωρα με δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα.

Οι παραινέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σε εσωκομματική εκδήλωση στο Κιλκίς σχετικά με την γραμμή του ΠΑΣΟΚ με την φράση «έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου» φαίνεται πως ήταν αυτή που «ξεχείλισε το ποτήρι» προκαλώντας δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του κόμματος.

Ιδίως από την στιγμή που είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου στις οποίες εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η δημοσκοπική «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ «έχει κολλήσει», μαζί με την υπενθύμιση ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος που μένει για ανάκαμψη. Σε αυτές προστέθηκαν και οι συνεχείς απαιτήσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκειμένου η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με την Νέα Δημοκρατία, ζήτημα που η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι έχει απαντηθεί αρνητικά δεκάδες φορές με δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου αποτιμάται ως ατυχής αλλά και ακατανόητη. Κυρίως λόγω της αναφοράς της στην Μαρία Καρυστιανού (ένα πρόσωπο που έχει μόνον την ιδιότητα της μάνας ενός θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη) η οποία δίχως κανέναν λόγο συνδέεται από την πρώην υπουργό πολιτικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προκαλώντας ερωτήματα για το αν η Άννα Διαμαντοπούλου αμφισβητεί τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έλαβε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεσή αυτή.

Όσον αφορά τις απανωτές δηλώσεις του Χάρη Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ και τον αποκλεισμό της πιθανότητας να ενταχθεί η ΝΔ σε αυτές, θεωρούνται περιττές. Ιδίως από την στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως το ζήτημα των επόμενων εκλογών είναι η ήττα του κυβερνώντος κόμματος «έστω και με μία ψήφο». «Το θέμα έχει απαντηθεί ένα εκατομμύριο φορές» σχολίαζαν χαρακτηριστικά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι παρεμβάσεις του Παύλου Γερουλάνου. Οι αναφορές του στη «δημοσκοπική βελόνα» σχολιάζονται με την εκτίμηση πως απαιτείται δουλειά όλων των στελεχών για να ενισχυθεί η πολιτική επιρροή του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα απορία εκφράζεται για τις αναφορές του σχετικά με το αν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος. Κυρίως επειδή εκτιμάται πως το ίδιο το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος είναι απτό αποτέλεσμα του γεγονότος πως τα τμήματα του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζουν και παράγουν πολιτική και πολιτικό αποτέλεσμα.

Τα παραπάνω φαίνεται να συμπυκνώνονται στη δήλωση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN όταν ρωτήθηκε για τις δημόσιες δηλώσεις στελεχών του κόμματος.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, -στο κράτος, στη δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο, θέματα αξιοκρατίας, μείωση των απευθείας αναθέσεων, παιδεία, υγεία, στέγαση- και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η κοινωνία έχει αγωνίες. Και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει κόμμα που την υπηρετεί. Χρέος μου ήταν να πάω στη ΔΕΘ και να το παρουσιάσω. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή».