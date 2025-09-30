Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: “Κατάληψη εξουσίας” και πιέσεις του Μαξίμου κατήγγειλε ο Ε. Σημανδράκος

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ότι του ζητούνταν να γίνουν πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ και ότι υπήρξε απαξίωση του από τον Λ.Αυγενάκη.

Τις καταγγελίες που έχει κάνει και δημόσια περί “διαδικασιών κατάληψης της εξουσίας” στον ΟΠΕΚΕΠΕ με κυβερνητική παρέμβαση επανέλαβε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. Θυμίζουμε ότι αναπέμφθηκε κατά την θητεία του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος μίλησε για την «την πίεση και την απαξιωτική συμπεριφορά που υφίστατο από τον Λ. Αυγενάκη», η οποία και οδήγησε στην αποπομπή του “δίχως να μου εξηγηθεί ποτέ ο λόγος”.

Ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού δέχθηκε συνεχείς ερωτήσεις από την Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) και από τον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) σχετικά με την αιτία της εκδίωξής του.

Απαντώντας μίλησε για πιέσεις από το τότε γ.γ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο προκείμενου «να κάνουμε κάτι με τα δεσμευμένα ΑΦΜ» αλλά και για «να πληρωθεί ο Γιώργος» (Ξυλούρης), ο περίφημος «Φραπές». Επίσης ως κομβικό σημείο για την αποχώρησή του ανέφερε την αντικατάσταση της Γ. Τυχεροπούλου από την αρμόδια τις επιδοτήσεις διεύθυνση του οργανισμού.

Αναφορικά με τις συνθήκες της παραίτησής του ο Γ.Σημανδράκος ανέφερε πως στα τέλη Δεκεμβρίου,του 2022 του ζητήθηκε να προσέλθει στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τον λόγο αυτό ανέβαλε Δ.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όμως είχε συγκαλέσει ο ήδη ορισμένος διάδοχός του Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Νωρίτερα είχε επισημάνει ότι ο ίδιος έγινε πρόεδρος του οργανισμού μέσω ΑΣΕΠ ενώ απέκρουσε τις κατηγορίες ότι είχε εταιρία με αντικείμενο αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων ισχυριζόμενος πως η εταιρία που διέθετε δεν είχε καμία σχέση με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ενώ μεταβίβασε το μερίδιό του στον συνεταίρο του όταν ανέλαβε την θέση του προέδρου.