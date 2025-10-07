Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης απαντά στον Βάρρα χωρίς να λέει γιατί τον έδιωξε

Ο Μάκης Βορίδης απαντά στους ισχυρισμούς του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει στην Επιτροπή.

Με μια ανάρτηση στα social media, το βράδυ της Τρίτης (7/10), τοποθετήθηκε ο Μάκης Βορίδης σχετικά με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Βάρρας «κάρφωσε» τον Μάκη Βορίδη, καθώς δήλωσε ότι η αποπομπή του έγινε μετά από απαίτηση της συνεργαζόμενης με τον οργανισμό για τις επιδοτήσεις εταιρία NEUROPUBLIC, την οποία «εκτέλεσε» ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Γρηγόρης Βάρρας – σύμφωνα με πληροφορίες – είπε ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ανέφερε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του υποστήριξε έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη.

Απαντώντας, ο κ. Βορίδης αναρωτιέται σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό ο κ. Βάρρας, κάνοντας λόγο για «μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο».

Στη συνέχεια, τονίζει πως «αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής ο κ. Βάρρας, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του», χωρίς ο ίδιος να εξηγεί τον λόγο.

Σε ό,τι αφορά τις παρανομίες που επισήμανε ο κ. Βάρρας, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διερωτάται πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης, χωρίς για ακόμη μια φορά να εξηγεί τον λόγο εκδίωξης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός κάνει αναφορά και στο επιχείρημα περί «χαμένων» 466 εκατομμυρίων ευρώ, εξηγώντας ότι επρόκειτο για ποσά από δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακύρωσαν πρόστιμα εις βάρος της Ελλάδας. Όπως υποστηρίζει, μετά από συμψηφισμούς παρέμειναν 170 εκατ. ευρώ, τα οποία «κατατέθηκαν στον κρατικό λογαριασμό προς όφελος των φορολογουμένων». «Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει» προσθέτει.

Καταλήγει, δε, λέγοντας πως «τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη

Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο.

Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη «αποκαλύψει παρανομίες».

Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;

Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;

Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.

Τέλος, ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, “χάθηκαν”. Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;

Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο – απ’ ό,τι φαίνεται – μόνον εκείνος έχει απάντηση.

Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν – όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα – στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.

Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.

Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.