Φάμελλος για Εθνική Ελλάδας: “Ξανά ψηλά με καταπληκτικό μπάσκετ”

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου για την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

“Ξανά ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας, της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς”, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

“Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία”, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος.