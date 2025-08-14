Φωτιές: Επιχείρηση μετάθεσης ευθυνών από την κυβέρνηση

Τις σοβαρές ευθύνες της γύρω από τους χειρισμούς της στις φωτιές επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση. Ολομέτωπη επίθεση από την αντιπολίτευση.

Ενώ οι φωτιές που ξέσπασαν σε μεγάλο μέρος της χώρας τις προηγούμενες ημέρες δεν έχουν ακόμα κοπάσει εντελώς, με τη μάχη πλέον να δίνεται ώστε να ελεγχθούν οι αναζωπυρώσεις, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ήδη από σήμερα μια εκστρατεία συγκάλυψης των ευθυνών που η ίδια φέρει στο ακέραιο στη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα στάση της, για ένα ακόμη καλοκαίρι τηρεί την «επικοινωνιακή γραμμή» της μετάθεσης των ευθυνών για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε εξωγενείς παράγοντες. Είτε πρόκειται για την «κλιματική κρίση» και τα «ακραία καιρικά φαινόμενα», είτε για «εμπρησμούς» είτε – αυτή την φορά – για τον Δήμο Πάτρας.

Γι’ αυτό και επιχειρεί να καλύψει την ανεπάρκεια σχεδιασμού και έλλειψης εναέριων μέσων με επίθεση στον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη. Αυτό έγινε εμφανές στις δηλώσεις τόσο του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που κατηγόρησε τον Δήμαρχο Πάτρας για ανεύθυνη στάση, κάνοντας μάλιστα αναφορές στην πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Κώστας Πελετίδης έχει πολλάκις βρεθεί στο στόχαστρο στελεχών της κυβέρνησης και υπουργών. Είτε πρόκειται για τον Μάκη Βορίδη που ως υπουργός Εσωτερικών κατηγορούσε τον Δήμαρχο Πάτρας για προσλήψεις στον δήμο εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, είτε για τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη που εγκαλούσε τον Κώστα Πελετίδη για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου με αφορμή ατύχημα σε αφύλακτη διάβαση που παραλίγο να έχει νεκρό.

Η στάση της κυβέρνησης σχετίζεται σαφώς με τις καταγγελίες που έχει κάνει τα τελευταία 24ωρα ο Κώστας Πελετίδης. Τονίζοντας για τις πυρκαγιές στην Πάτρα πως «φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις φωτιές

Τρεις ερωτήσεις απηύθυνε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, μετά τις τοποθετήσεις των Κεφαλογιάννη και Μαρινάκη για τις φωτιές. «Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;» είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «παρουσίασαν μία ρόδινη εικόνα» για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών, επεσήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και σημείωσε ότι «σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν ο Παύλος Μαρινάκης συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ότι δεν αποκλείει «σχέδιο αποσταθεροποίησης» πίσω από τις φωτιές.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, παρεμβαίνοντας κατά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης. Σε συνέχεια και της χθεσινής κόντρας με τη Σοφία Βούλτεψη, που είπε δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ο Κώστας Ζαχαριάδης ουσιαστικά εγκαλεί τον υπουργό για τον καταλογισμό ευθυνών οπουδήποτε αλλού πλην της κυβέρνησης.

Όπως έγραψε: «Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί».

Άθλιο και φθηνό αντιπερισπασμό χαρακτήρισε το ΚΚΕ την επίθεση της κυβέρνησης στον Κώστα Πελετίδη, τον οποίο προσπαθεί να ενοχοποιήσει για τις πυρκαγιές.

«Με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών» η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΚΚΕ, «μεθόδευσε μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη», αντί «να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη».

«Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν» κατέληξε το ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε την Τετάρτη στις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν, σε μια κίνηση συμβολισμού. Μάλιστα, η Νέα Αριστερά θύμισε -σε ανακοίνωσή της- την άρνηση της κυβέρνησης και του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στην μονιμοποίηση 427 έκτακτων πυροσβεστών. Θέμα που αναδείχθηκε μετά από ερώτηση του κόμματος στην Βουλή.

Σε ανάρτηση που πραγματοποίησε μετά την επίσκεψη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κρύβεται, πως απέτυχε, σημείωσε πως οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και πως αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες. Κάλεσε την κυβέρνηση να απολογηθεί στην ελληνική κοινωνία και κατέληξε πως η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. “Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει” κατέληξε.