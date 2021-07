Φρένο Μητσοτάκη στις “εναλλακτικές ιδέες” της Τουρκίας στην Κύπρο

Μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά στις νέες προκλήσεις στην Κύπρο, αλλά και στις ΗΠΑ, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence”, την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε καταρχάς στη θλιβερή επέτειο των 47 χρόνων από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη Δημοκρατία της Κύπρου και τα 17 χρόνια μετά την ένταξη της Δημοκρατίας της Κύπρου στην οικογένεια της ΕΕ. Σημείωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν από κοινού προσηλωμένες στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα είναι αμοιβαία αποδεκτή.

"Μια λύση που θα εγγυάται πολιτική ισότητα και θα σέβεται την ενιαία κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγιζαν πάντα η Κύπρος και η Ελλάδα καθεμία και όλες τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων προσπαθειών, που έλαβαν χώρα τον περασμένο Απρίλιο, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναθερμανθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης", συνέχισε ο κ.Μητσοτάκης.

"Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ωστόσο, οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας 'εναλλακτικές' ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε”, προσθεσε ο πρωθυπουργός και τόνισε:

"Η γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε 'εναλλακτική' διευθέτηση. Υπάρχει μόνον ένα νόμιμο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ".

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου την προσήλωσή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

"Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώς υπονομεύονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη παράνομη και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Οι σημερινές ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε όμως ότι παρά τις σοβαρές προκλήσεις, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης και στην αξίωση για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

"Βασιζόμαστε στους φίλους και τους στρατηγικούς εταίρους μας, όπως οι ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται στο πλευρό μας για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων μας και των κοινών αξιών μας. Βασιζόμαστε επίσης σε εσάς, την πολυπληθή κοινότητα Κυπρίων και Ελλήνων στο εξωτερικό, να συνεχίσετε να προωθείτε αυτόν τον ευγενή σκοπό, τις αξίες και τα ιδεώδη που πάντοτε πρέσβευαν η Κύπρος και η Ελλάδα", δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται με τις ΗΠΑ το όραμα για μία ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο.

"Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο, αλλά και χάρη στην ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, σε διάφορους τομείς, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της ευρύτερης γειτονιάς", σημείωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Χαρακτήρισε δε τη στρατηγική σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας και την ενισχυμένη εταιρική σχέση ΗΠΑ - Κύπρου απαραίτητα συστατικά για την προώθηση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

