Γαβρήλος για εξαγγελίες ΔΕΘ: Αδιάφορος ο κ. Μητσοτάκης στις ανάγκες μισθωτών και συνταξιούχων

Σκληρή κριτική του τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ και την παντελή απουσία πολιτικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων του κόσμου της εργασίας.

“Κοινωνικά ανάλγητη, εκτός πραγματικότητας και με περισσή αλαζονεία” χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Γιώργος Γαβρήλος, τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό, μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Γαβρήλος, από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός απουσίαζαν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων του κόσμου της εργασίας, συμπεραίνοντας μεταξύ άλλων πως “τα κέρδη των καρτέλ και των ιδιωτικών ομίλων είναι πιο σημαντικά από την αυξανόμενη φτωχοποίηση που βιώνει ο κόσμος της εργασίας και των συνταξιούχων”.

Αναλυτικά η δήλωση του:

Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ, προσποιούμενος ότι όλα είναι καλά και ότι δήθεν η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας με τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης, μετά την φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών και των υπερκερδών των καρτέλ. Σα να μην βρίσκονται δηλαδή οι Έλληνες στις τελευταίες θέσεις της ευρωζώνης σε αγοραστική δύναμη και σα να μην είναι ουραγοί σε επίπεδο μισθών και συντάξεων.

Η ΝΔ από αύριο θα πρέπει να απαντήσει στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους:

Γιατί δεν ανακοινώθηκε η καταβολή του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου, την ώρα που με βάση τα στοιχεία της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοσιονομικός χώρος, που έχει δημιουργηθεί από την υπερφορολογία, επαρκεί και με το παραπάνω;

Γιατί, ενώ κατήργησε την 13η σύνταξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 6 χρόνια μετά δεν έχει τίποτα να πει για να ενισχύσει το επίπεδο ζωής των συνταξιούχων και να τους προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια;

Γιατί δεν είπε τίποτα για τον μηχανισμό- ντροπής για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που διαμόρφωσε η ΝΔ, την ώρα που οι Ευρωπαϊκές οδηγίες καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας;

Από την φετινή ΔΕΘ επιβεβαιώσαμε ότι έχουμε μια Κυβέρνηση κοινωνικά ανάλγητη, εκτός πραγματικότητας και με περισσή αλαζονεία, που για αυτήν, τα κέρδη των καρτέλ και των ιδιωτικών ομίλων είναι πιο σημαντικά από την αυξανόμενη φτωχοποίηση που βιώνει ο κόσμος της εργασίας και των συνταξιούχων.