Η αφιέρωση του Αλέξη Πατέλη στο σύντροφό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Μία φωτογραφία με τον σύντροφό του ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο κ. Πατέλης τίμησε με την ανάρτησή του τον έρωτα της ζωής του. "Happy Valentine’s Day to the love of my life" (=Χαρούμενο Αγιο Βαλεντίνο στον έρωτα της ζωής μου), έγραψε χαρακτηριστικά.

