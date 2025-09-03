Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα για “αλλαγή”. Η ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, στέλνοντας το δικό του ελπιδοφόρο μήνυμα για αλλαγή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε:

“51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή.

Χρόνια μας πολλά!”.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 51 χρόνια ζωής του με εκδηλώσεις στο Ζάππειο, ενώ επέλεξε να έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης – ανάλυσης, το δημογραφικό. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη.