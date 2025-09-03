Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚΔιαβάζεται σε 1'
Με αφορμή την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα για “αλλαγή”. Η ανάρτησή του.
- 03 Σεπτεμβρίου 2025 09:18
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, στέλνοντας το δικό του ελπιδοφόρο μήνυμα για αλλαγή.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε:
“51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή.
Χρόνια μας πολλά!”.
Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη
Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει τα 51 χρόνια ζωής του με εκδηλώσεις στο Ζάππειο, ενώ επέλεξε να έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης – ανάλυσης, το δημογραφικό. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη.