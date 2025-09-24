Υποτίμηση της χώρας από τον Ερντογάν “είδε” η αντιπολίτευση

Οι εκτιμήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς μετά την αναβολή της συνάντησης στην Νέα Υόρκη. Επικρίσεις στην εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη.

«Υποτίμηση της χώρας», «επίδειξη δύναμης της Τουρκίας», «περιθωριοποίηση». Με φράσεις σαν κι αυτές αποτίμησε η αντιπολίτευση την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη που προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς.

Παρότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά εστίασαν σε διαφορετικά στοιχεία την άμεση ανάλυσή τους, κοινός τόπος ήταν πως η εικόνα της εξέλιξης ήταν αρνητική. Επιρρίπτοντας μάλιστα διαχρονικές ευθύνες στον τρόπο που ασκεί η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική της χώρας αλλά και στο περιεχόμενό της.

Με τον τρόπο αυτό η αντιπολίτευση δεν συμμεριζεται την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την αναβολή της συνάντησης ως ένα τεχνικού χαρακτήρα ζήτημα διευθέτησης χρόνου. Θεωρώντας -προφανώς- πως τέτοιες ερμηνείες δεν μπορουν “να σταθούν” σε περιπτώσεις τέτοιου είδους διμερών επαφών.

Το ΠΑΣΟΚ

Αν και τήρησε το θεσμικό πρωτόκολλο στον τρόπο που διατύπωσε την εκτίμηση του το ΠΑΣΟΚ, κάθε άλλο παρά «είδε με καλό μάτι» την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν. Στο θέμα άλλωστε αναμένεται να αναφερθεί σήμερα στην παρέμβαση που πρόκειται να κάνει στην Βουλή ο πρόεδρός του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έδωσε από χθές μια «πρόγευση» των όσων πρόκειται πει. Σε συνέντευξή του στο κανάλι Action 24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο, καταλόγισε στην κυβέρνηση «ερασιτεχνισμό» και «προχειρότητα». Θυμίζοντας μάλιστα ότι ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που είχε εξαγγείλει την συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στην Νέα Υόρκη και μάλιστα «μετά βαΐων και κλάδων».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι την ίδια ώρα στις δημόσιες παρεμβάσεις του στο πλαίσιο το ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ερντογάν φρόντισε να δηλώσει ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και έθεσε επίσης και ζήτημα διχοτόμησης του νησιού. Μάλιστα, παρατήρησε ότι ο Ερντογάν εκτός από το να μιλά στον ΟΗΕ συναντάται και με τον Ντ.Τραμπ, διατηρώντας μια εικόνα που καθόλου δεν μοιάζει με αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως αποτέλεσμα της πολιτικής της δηλαδή «έναν Ερντογάν απομονωμένο» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σε δικό του σχόλιο ο αρμόδιος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος σημείωσε αναφορικά με τις εξελίξεις στην Νέα Υόρκη και την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν πως «εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Για «περιθωριοποίηση» της Ελλάδας έκανε λόγο σε σχόλιό της η αρμόδια για την εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Εστίασε στο ότι να αναβολή πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς επισημαίνοντας πως η εξέλιξη «φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης».

Σημείωσε ότι αυτή χαρακτηρίζεται από «το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία».

Αναφερόμενη στο μήνυμα που εκπέμπει η εξέλιξη η Ρένα Δούρου συμπέρανε ότι «η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με… “αυτοπεποίθηση” όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης».

Το ΚΚΕ

«Διπλωματική επίδειξη δύναμης» από την πλευρά της Τουρκίας. Έτσι ερμήνευσε το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν. Επισήμανε μάλιστα ότι αυτή «δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή».

Το ΚΚΕ δηλώνει πως «δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση» επισημαίνοντας πως πίσω από τον ελληνοτουρκικά διάλογο «κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».

Η Νέα Αριστερά

Ένα σύντομο αλλά επικριτικό σχόλιο επιφύλαξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης στην αναβολή της συνάντησης. Απευθυνόμενος άμεσα στον πρωθυπουργό ανέφερε: «Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν». Αναφερόμενος κυρίως στα μηνύματα που εξέπεμψε με την ομιλία του στην Γ.Σ του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τράμπ.