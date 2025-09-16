Κατρίνης για Λοβέρδο: “Ακραίος πολιτικός αμοραλισμός η προσχώρησή του στη ΝΔ”

Ο Μιχάλης Κατρίνης καταδίκασε την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως “ακραίο πολιτικό αμοραλισμό” και σημειώνοντας πως δεν ενισχύει το πολιτικό σύστημα.

Για μια αναμενόμενη κίνηση έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης, σχολιάζοντας την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ακραίο πολιτικό αμοραλισμό» αναφερόμενος στην απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν ενισχύουν το πολιτικό σύστημα, αλλά το αποδυναμώνουν, καθώς δεν βοηθούν στην ανασυγκρότηση ή την αναγέννηση της πολιτικής, αλλά αντιθέτως ανακυκλώνουν παλιά πρόσωπα που αναζητούν νέους ρόλους σε άλλα κόμματα.

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη:

“Νομίζω ότι κινήσεις όπως οι σημερινές, είναι ακραίου πολιτικού αμοραλισμού. Δεν ενισχύουν την πολιτική και το πολιτικό σύστημα και θεωρώ ότι ο κόσμος, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, σίγουρα δεν αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα πηγαίνει σε μια λογική ανασυγκρότησης, αναγέννησης και ανανέωσης, αλλά σε μια λογική ανακύκλωσης, όπου πρόσωπα ψάχνουν ρόλους σε κόμματα.

Εν προκειμένω ξέρετε πολύ καλά ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, που ο κύριος Λοβέρδος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και δεν εξελέγη, αμέσως μετά αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε, θα έλεγα με τρόπο σταθερό από τότε, να υποστηρίζει δημόσια τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη και σήμερα υπήρξε μια φυσιολογική εξέλιξη μιας προδιαγεγραμμένης πορείας”.