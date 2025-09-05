Κατρίνης: Η περίοδος Μητσοτάκη ανήκει στο παρελθόν

“Η κοινωνία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: θέλει πολιτική αλλαγή”, ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης, και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.

«Το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα φέρει ξανά την αισιοδοξία στην κοινωνία» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN και πρόσθεσε ότι «η περίοδος Μητσοτάκη ανήκει στο παρελθόν. Η κοινωνία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: θέλει πολιτική αλλαγή». «Αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με εκλογές και αλλαγή πορείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «οι εκλογές δεν ζητούνται όταν συμφέρουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει όλες τις κρίσιμες μάχες: με την ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά, με το ιδιωτικό χρέος που διογκώνεται, με την καθημερινότητα που επιβαρύνει όλο και περισσότερο τους πολίτες, με τη στέγαση που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τη νέα γενιά και με το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «μάχη του έθνους» και όχι ζήτημα δευτερεύον, όπου δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση τα τελευταία έξι χρόνια.

Κατά τον κ. Κατρίνη, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται σε μια επιδοματική λογική: «Από τη μία τσέπη η κυβέρνηση παίρνει με την υπερφορολόγηση και από την άλλη επιστρέφει ένα μικρό μέρος, επιχειρώντας να αλλάξει την εικόνα. Δεν αλλάζει όμως έτσι η πραγματικότητα της πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά μόνο η επικοινωνιακή βιτρίνα», υπογράμμισε. Θύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει τη «μαύρη βίβλο» της εξαετίας της κυβέρνησης, που αποτυπώνει πλήρη αποτυχία σε όλα τα μέτωπα.

«Πόσες επανεκκινήσεις θα κάνει ακόμα αυτή η κυβέρνηση;» ήταν το αιχμηρό ερώτημα που έθεσε, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει χρόνο στην εξουσία, χωρίς να δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όπως τόνισε, υπήρξε «επανεκκίνηση» μετά τις υποκλοπές, άλλη «επανεκκίνηση» μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τώρα μια ακόμη μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μια κυβέρνηση που αναζητά διαρκώς σωσίβια επικοινωνιακής διάσωσης είναι μια κυβέρνηση που έχει χάσει τον προσανατολισμό της και έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι και στα εθνικά θέματα η χώρα πορεύεται χωρίς στρατηγική.