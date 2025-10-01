Κατρίνης: Το Μαξίμου γνώριζε και συγκάλυψε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και καταγγέλλει την άρνηση Μυλωνάκη να καταθέσει στην Εξεταστική.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στο Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη σε ανώτατο επίπεδο».

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN, ο κ. Κατρίνης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυρίζεται πως αγνοούσε τις εξελίξεις.

«Όταν ο κ. Σημανδράκος λέει ότι ενημέρωσε τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Μπρατάκο, όταν ο κ. Βάρας παραιτήθηκε και αμέσως μετά πήγε στο Μαξίμου, όταν ο κ. Μυλωνάκης ενημέρωνε βουλευτές ότι δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί παρακολουθούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστεύει κανείς ότι το Μαξίμου δεν γνώριζε;», τόνισε. «Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το συγκάλυπτε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Σημανδράκου, ο οποίος, όπως είπε, αποκάλυψε «την ωμή και κυνική παρέμβαση ενός συστήματος εξουσίας». «Μετά την παραίτησή του, υπό τον κ. Μπαμπασίδη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε πληρωμές προς παράνομα ΑΦΜ κατόπιν άνωθεν πολιτικής εντολής», υποστήριξε.

Ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για «παρακύκλωμα που λειτουργούσε με πολιτική κάλυψη», ενώ ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα-κλειδιά.

«Γιατί δεν έρχονται ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” στη Βουλή να εξηγήσουν πώς μπαινόβγαιναν στα υπουργεία και είχαν τέτοιες σχέσεις με προέδρους και πολιτικούς;», διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κ. Μυλωνάκη, τονίζοντας πως η στάση του εγείρει ερωτήματα. «Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που γνώριζε τι συνέβαινε και ενημέρωνε εμπλεκόμενους να αρνείται πεισματικά να προσέλθει στην Εξεταστική. Δεν κατανοώ τι φοβάται», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και στις δραματικές επιπτώσεις για τον πρωτογενή τομέα από τη διαχείριση της υπόθεσης. «Ήδη 500 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων δεν έχουν δοθεί από πέρυσι.

Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, που συνήθως καταβάλλεται τον Οκτώβριο, αναμένεται τώρα μήνες μετά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «πάνω από 1 δισ. ευρώ, που θα έπρεπε να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, παραμένει “παγωμένο”».

Κλείνοντας, ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στιγματιστεί από σκάνδαλα και διαπλοκή. «Όλα αυτά τα φαινόμενα τα πληρώνουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Αυτοί που στηρίζουν την οικονομία της υπαίθρου, σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο λόγω της κυβερνητικής ανευθυνότητας», κατέληξε.