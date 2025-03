ΚΕΔ Σάμου: Στη Βουλή οι άθλιες συνθήκες μετά το ρεπορτάζ του NEWS 24/7

Το “have you been to Samos” περιλαμβάνει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ανηλίκων, τονίζει ο Γ. Ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδοχή κυβέρνησης για “μη ιδανικές” συνθήκες.

Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του κόμματος, Γιώργος Ψυχογιός, σχετικά με τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ανηλίκων που ανέδειξε το ρεπορτάζ του NEWS 24/7. Ο κ. Ψυχογιός τόνισε ότι η ΚΕΔ Σάμου μοιάζει περισσότερο με φυλακή παρά με δομή υποδοχής και ταυτοποίησης, επισημαίνοντας αναφορές από οργανώσεις πεδίου που περιγράφουν συνθήκες που δεν συνάδουν με βασικά πρότυπα. Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα προβλήματα όπως αυτά αποτυπώνονται κάνοντας ειδική αναφορά στον συνεχιζόμενο υπερπληθυσμό που αναγκάζει άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, να ζουν σε κοινόχρηστους χώρους ή αυτοσχέδια καταλύματα λόγω της ακαταλληλότητας πολλών οικιστικών μονάδων. Επισήμανε επίσης την έλλειψη πρόσβασης σε τρεχούμενο και πόσιμο νερό που παραμένει ένα κρίσιμο και χρονίζον ζήτημα, με αναφορές να κάνουν λόγο για άτομα που λαμβάνουν μόνο 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Συνέχισε παραθέτοντας άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το ανεπαρκές δίκτυο αποχέτευσης που δημιουργεί απάνθρωπες συνθήκες, με αναφορές για λύματα σε χώρους διαβίωσης και προσβολές από παράσιτα, την ανεπαρκή υποδομή πυρασφάλειας, δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των διαμενόντων. Ο βουλευτής τόνισε όμως και προβληματικές πρακτικές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως τα συστήματα παρακολούθησης, τους διπλούς φράχτες τύπου ΝΑΤΟ, τις περιπολίες με σκύλους και τους σωματικούς ελέγχους που δημιουργούν ένα περιβάλλον που απέχει πολύ από την έννοια μιας φιλόξενης δομής. Υπογράμμισε επίσης ότι αναφορές στον Τύπο και ειδικότερα στον ιστότοπο NEWS 247, δείχνουν ότι εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται “επ’ αόριστον” στην κλειστή δομή της Σάμου, χωρίς πρόσβαση σε νερό, ρούχα, φάρμακα και σχολική εκπαίδευση, ενώ πάσχουν από μεταδοτικές δερματικές ασθένειες. Η απάντηση του υπουργού Απαντώντας στα ερωτήματα και τα στοιχεία του βουλευτή ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος αναγνώρισε ότι οι συνθήκες διαβίωσης στις δομές «δεν είναι ιδανικές» λόγω του υπερπληθυσμού που προκαλείται από τον μεγάλο αριθμό αφίξεων. Αναφέρθηκε σε προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων και επιδιόρθωσης ζημιών, οι οποίες «ορισμένες φορές προκαλούνται από τη συμπεριφορά των φιλοξενουμένων». Σκοπός των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ) είναι η καταγραφή, η ταυτοποίηση και η παροχή ιατρικής φροντίδας στους αφιχθέντες, καθώς και η καταγραφή αιτημάτων για διεθνή προστασία και κατέληξε λέγοντας ότι το υπουργείο εργάζεται για να ανακουφίσει τον υπερπληθυσμό στη Σάμο μεταφέροντας άτομα σε δομές της ενδοχώρας Ο κ. Ψυχογιός επανήλθε στη δευτερολογία του όπου αναφέρθηκε επικριτικά στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση, δηλώνοντας ότι η υπάρχουσα δομή του μετατρέπει την Ελλάδα σε μια de facto “αποθήκη ψυχών” χωρίς αλληλεγγύη από άλλα κράτη μέλη. Τόνισε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί σε μικρές, ανοιχτές δομές με ανθρώπινες συνθήκες, σαφείς κανόνες και επαρκή στελέχωση, παράλληλα με την επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης και ασύλου, την άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα και την ενεργοποίηση μηχανισμών μετεγκατάστασης εντός της Ευρώπης. Ο κ. Ψυχογιός παρότρυνε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να προβεί σε άμεσες ενέργειες: – Για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο ΚΕΔ Σάμου, ιδίως όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, την πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση. – Για την επίλυση του ζητήματος της πυρασφάλειας στην εγκατάσταση. – Για την αντιμετώπιση της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων που κρατούνται στο κέντρο, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα, προστασία και πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες. – Για τη διασφάλιση της τήρησης του διεθνούς και εθνικού δικαίου σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής. – Για την αύξηση του προσωπικού στον τομέα της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Ολοκληρώνοντας τη δευτερολογία του ο βουλευτής επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να συνεργαστεί για να επιταχυνθούν οι μεταφορές στην ενδοχώρα με σωστή οργάνωση και να υποστηρίξει τις υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις εντός της Ευρώπης με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Κάλεσε την κυβέρνηση να συνταχθεί με το αίτημα για ένα ενιαίο σύστημα ασύλου και υποδοχής, ένα ενιαίο σύστημα επιστροφών και υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις με πληθυσμιακά κριτήρια. Τέλος δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να απαιτήσει αυτό που αναλογεί στη χώρα, δεδομένου του βάρους που έχει σηκώσει στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Σχετικό Άρθρο Reportage Ψώρα και 64 ημέρες κράτησης στην ΚΕΔ Σάμου: Ο ανήλικος που κέρδισε την ελευθερία του