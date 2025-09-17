Δένδιας: Δεν συζητήσαμε για Πίρι Ρέις στο ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά δεν συζήτησε το θέμα του Πίρι Ρέις. “Δείτε τη φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί” σχολίασε ο ΥΠΕΘΑ

Συνεδρίασε, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ πραγματοποιήθηκε και με το βλέμμα στο ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, το οποίο η Τουρκία είχε προαναγγείλει ότι θα έβγαζε για έρευνα σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, αλλά το οποίο προς το παρόν παραμένει στο λιμάνι της Σμύρνης.

Εν τω μεταξύ σήμερα το πρωί οι Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο στο Αιγαίο, σε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία εν αναμονή απόπλου του Πίρι Ρέις. Για να συμμετάσχουν στην άσκηση, επέστρεψαν και οι δυο φρεγάτες που είχαν σταλεί στη Λιβύη, υποτίθεται για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, αλλά ουσιαστικά για επικοινωνιακούς λόγους.

Γιατί το ΚΥΣΕΑ δεν ασχολήθηκε με το Πίρι Ρέις

Ο κ.Δένδιας ερωτηθείς μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ εάν συζητήθηκε το θέμα του Πίρι Ρέις, σχολίασε με νόημα: “Δείτε μία φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε”. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα παλιάς τεχνολογίας σκάφος, ηλικίας 75 ετών.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιου, πάντως εν τω μεταξύ, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.

Εν τω μεταξύ όμως η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex με την οποία επαναφέρει τις αιτιάσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συγκεκριμένα η Άγκυρα υποστηρίζει ότι “οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης”. Πρόκειται προφανώς για αντίδραση στην άσκηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην τελική ευθεία για την 4η Belharra

Στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ ετέθη, όπως προαναφέρθηκε, και το θέμα της τέταρτης φρεγάτας FDI Belharra. Ο κ. Δένδιας, αναμένεται να ενημερώσει την τρέχουσα ή την επόμενη εβδομάδα την επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής για την τροποποιητική σύμβαση με τη Naval Group. Η σύμβαση μάλιστα θα περιλαμβάνει επιπλέον προβλέψεις για νέα συστήματα, που θα εγκατασταθούν και στις τρεις φρεγάτες που ήδη έχει παραγγείλει η χώρα μας, τις φρεγάτες «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Εξ αυτών η πρώτη Belharra με το όνομα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στο Φαληρικό Όρμο το Δεκέμβριο. Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται την άνοιξη του 2026 και το φθινόπωρο του ίδιου έτους η φρεγάτα «Φορμίων». Ενώ η τέταρτη Belharra, που θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής», αναμένεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2028.

Αυξήθηκαν ξανά οι ροές μεταναστών προς Κρήτη

Ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε επίσης το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό δεδομένου ότι οι ροές προς Κρήτη έχουν αυξηθεί ξανά. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή μείωση της τάξης του 80%. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχαμε μόνο 75 αφίξεις. Ωστόσο παρουσιάζεται ξανά αύξηση με 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο.

Η κυβέρνηση πάντως επιμένει ότι ο νόμος Πλεύρη και ειδικότερα η αναστολή αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που έρχονται μέσω βόρειας Αφρικής στην Κρήτη είχαν αποτελέσματα. Αφήνει δε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο της αναστολής αιτήσεων ασύλου, που είχε ισχύ για τρεις μήνες και λήγει στις 11 Οκτωβρίου, να παραταθεί, εφόσον βέβαια δώσει και το πράσινο φως η ΕΕ. Η Κομισιόν τον Ιούλιο είχε καλύψει την Αθήνα για την επίμαχη τροπολογία με το επιχείρημα ότι η χώρα μας αντιμετώπιζε έκτακτη κατάσταση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε χθες (ΣΚΑΪ) ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουν φύγει από την Κρήτη οι μετανάστες που έφτασαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μεταφορά μεταναστών από την Αστυνομία σε δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ πάνω από 1.100 άνθρωποι παρέμεναν στο χώρο κράτησης στην Αγυιά Χανίων, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών.

Κλειδί για το γεωπολιτικό και το μεταναστευτικό η Λιβύη

Σημειωτέον ότι μετά το ΚΥΣΕΑ ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνάντηση με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της δυτικής Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπάουρ. Η Αθήνα επιδιώκει να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ, ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο.

Στόχος είναι να ακυρωθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην πράξη, με τη “βοήθεια” και της Chevron, η οποία έχει εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Επομένως εάν συμφωνήσει και με τη Λιβύη για τα οικόπεδα που έχει προκηρύξει νοτίως της μέσης γραμμής με την Ελλάδα, θα υπάρξει ουσιαστικά και άτυπτα μία οριοθέτηση με αμερικανικές ευλογίες.

Τρίπολη και Βεγγάζη συνομιλούν με τη Chevron, με την οποία έχει όμως συνομιλίες και η Τουρκία. Με τον Αλ Μπάουρ είχε συναντηθεί τον προηγούμενο μήνα και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Γεραπετρίτης λοιπόν θα επιδιώξει να τον φέρει πιο κοντά στην Αθήνα.

Η Λιβύη είναι όμως κλειδί και για το μεταναστευτικό, δεδομένου ότι από εκεί ξεκινούν οι ροές προς Κρήτη. Κυρίως βέβαια από την ανατολική Λιβύη, με τον υιό του ισχυρού άνδρα της οποίας συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο ΥΠΕΞ. Όμως και η συνεργασία της Τρίπολης θεωρείται αναγκαία για τον περιορισμό των ροών.