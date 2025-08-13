ΚΚΕ για εκκένωση μονάδων Υγείας στην Πάτρα: “Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτών”

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος επιτίθεται στην κυβέρνηση για την εκκένωση μονάδων Υγείας στην Πάτρα.

«Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο ‘Άγιος Ανδρέας’ λόγω τραγικών ελλείψεων σε μέσα πυρασφάλειας – που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το τριώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται χειρουργικές κλινικές, η πλαστική χειρουργική και το λοιμωξιολογικό τμήμα – η Πάτρα βιώνει νέο πλήγμα» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.



«Η καταστροφική πυρκαγιά οδήγησε στην εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, του γηροκομείου, αλλά και Κέντρων Υγείας, στερώντας κρίσιμες υπηρεσίες από τον πληθυσμό» συνέχισε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Με τις δεδομένες συνθήκες, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και θα χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και νοσηλεία, την ίδια στιγμή που οι δημόσιες δομές υγείας αποδεκατίζονται».

«Το επιλεκτικά ‘ανίκανο’ κράτος, που με συνέπεια υπηρετεί την πολιτική του ‘κόστους-οφέλους’, για άλλη μια φορά αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο. Αντί να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία και την περιουσία του, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής» πρόσθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, και τόνισε καταλήγοντας:

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας έχουν τεράστια ευθύνη. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα εφημεριών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του λαού της περιοχής».