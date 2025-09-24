ΚΚΕ για τις επιθέσεις κατά του “Global Sumud Flotilla”: Λήψη μέτρων προστασίας χωρίς υπεκφυγές

Την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου “Global Sumud Flotilla” που σύμφωνα με καταγγελίες των εθελοντών δέχθηκε επίθεση από drones τονίζει σε ανακοίνωσή του ΚΚΕ.

“Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές”.