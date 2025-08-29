ΚΚΕ: Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης δεν έχει σχέση με τις ανάγκες των μαθητών

“Τα σχολεία και οι σχολές ανοίγουν με τις λαϊκές οικογένειες να αναγκάζονται να στριμώξουν τις ανάγκες τους”, αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΚΚΕ σχολιάζοντας την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο.

Σχόλιο για την εισηγητική ομιλία του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο εξέδωσε το ΚΚΕ στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών, όταν μάλιστα έχει το θράσος να δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του για το ότι βιβλία πήγαν στα σχολεία, διορισμοί έγιναν, όμως τα μεγάλα κενά παραμένουν και παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μόλις στο 3% των σχολικών μονάδων! Κι όλα αυτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η πραγματικότητα είναι πως τα σχολεία και οι σχολές ανοίγουν με τις λαϊκές οικογένειες να αναγκάζονται να στριμώξουν τις ανάγκες τους, να αποφασίσουν “τι θα κόψουν” από αυτά που δικαιούνται τα παιδιά τους, γιατί η ακρίβεια “σπάει κόκαλα”, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μένουν χωρίς φοιτητική στέγη, ενώ τώρα απειλούνται με τους νέους κόφτες των διαγραφών», συμπληρώνει το ΚΚΕ.

Τέλος, αναφέρεται στα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν και συγκεκριμένα επισημαίνει πως «όσο δε για την αδειοδότηση των τεσσάρων ιδιωτικών “πανεπιστημίων”, η αυστηρότητα των κριτηρίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αφού η κυβέρνηση πρώτα τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τώρα τους δίνει το πράσινο φως χωρίς καν να έχουν εγκριθεί τα προγράμματα σπουδών τους από τις επιτροπές που η ίδια έχει συγκροτήσει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά…»