Μητσοτάκης: Διαψεύστηκε η μίζερη κριτική για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η εισήγηση του πρωθυπουργού στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Με αυστηρό έλεγχο διενεργείται η αδειοδότηση των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων» ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας πως «διαψεύστηκε η μίζερη κριτική» της.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του «δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλε αίτηση, γεγονός αποδεικνύει ποσό αυστηρός είναι ο σχετικός έλεγχος».

Αυτό, σύμφωνα, με τον ίδιο αποτελεί «νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας για όλες τις οικογένειες που πλήρωναν σπουδές στο εξωτερικό».

Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη EUROKINISSI

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εστίασε στις προετοιμασίες ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως προχωρούν οι διαδικασίες για διορισμούς 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών. Δίνεται ταυτόχρονα, έμφαση στο δημοτικό σχολείο και την ειδική αγωγή. Στόχος είναι, επίσης, να προχωρήσουν οι προσλήψεις αναπληρωτών και να φτάσουν τα βιβλία στα σχολεία.

Ενημέρωσε, ακόμη, πως εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, στο πλαίσιο του οποίου αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι 431 σχολεία.

Η εισήγηση του πρωθυπουργού