Κωνσταντίνος Τασούλας: Το Πόθεν Έσχες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του, Φανής Σταθοπούλου, για το έτος χρήσης 2022, τα περιουσιακά στοιχεία τους περιλαμβάνουν:

Εισοδήματα:

Κωνσταντίνος Τασούλας:

Έσοδα από τόκους καταθέσεων τραπεζών: 10,14 ευρώ.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 1,21 ευρώ.

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 35.405,76 ευρώ.

Έσοδα από ακίνητα: 4.800,00 ευρώ.

Άλλα εισοδήματα: 40.744,89 ευρώ.

Φανή Σταθοπούλου:

Συμμετοχές στους ίδιους λογαριασμούς τραπεζών με τον σύζυγό της (με καταθέσεις ύψους 350,99 ευρώ, 78.514,50 ευρώ και άλλες μικρότερες καταθέσεις).

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στην Πρέβεζα: Επιφάνεια 75,00 τ.μ., κατασκευής 2002, απόκτηση το 2006.

Αποθήκη στα Ιωάννινα: Επιφάνεια 6,60 τ.μ., κατασκευής 1984, απόκτηση το 1987.

Διαμέρισμα στα Ιωάννινα: Επιφάνεια 113,70 τ.μ., κατασκευής 1989, απόκτηση το 1987.

Οχήματα:

Επιβατικό Ι.Χ. (100% ιδιοκτησία):

Κυβισμός: 1.242 κ.ε.

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2017.

Δάνεια:

Πιστωτική κάρτα Εθνικής Τράπεζας:

Αρχικό ποσό: 5.000,00 ευρώ.

Υπόλοιπο οφειλής: 0,00 ευρώ.

Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης: 11/11/1993.

Ημερομηνία λήξης υποχρέωσης: 30/11/2021.

Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Κωνσταντίνου Τασούλα και της Φανής Σταθοπούλου

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2023

Ακολουθεί αναλυτικά η περιουσιακή κατάσταση του Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του, Φανής Σταθοπούλου, για το έτος χρήσης 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης:

Εισοδήματα:

Έσοδα από τόκους καταθέσεων τραπεζών: 21,62 EUR

Έσοδα από ακίνητα (ενοίκια): 5.300,00 EUR

Δάνειο από Volkswagen Bank GmbH: 15.443,31 EUR

Τακτικές αποδοχές: 36.021,96 EUR

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 3.895,50 EUR

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (πώληση ΙΧΕ): 6.135,00 EUR

Λοιπά έσοδα απαλλασσόμενα από φόρο: 30.161,64 EUR

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στην Πρέβεζα (Ηπείρου), επιφάνεια 75 τ.μ., κατασκευής 2002.

Αποθήκη στην Ιωάννινα, υπόγειο 6,60 τ.μ., κατασκευής 1984.

Διαμέρισμα στην Ιωάννινα, επιφάνεια 113,70 τ.μ., κατασκευής 1989.

Οχήματα:

Αυτοκίνητο (ΙΧΕ), κυβισμού 999 κ.ε., έτος πρώτης κυκλοφορίας 2023. Τιμή αγοράς: 26.313,56 EUR, χρηματοδότηση μέσω δανείου 15.443,31 EUR.

Αυτοκίνητο (ΙΧΕ), κυβισμού 1.242 κ.ε., έτος πρώτης κυκλοφορίας 2017, πωλήθηκε το 2023 για 6.135,00 EUR.

Δανειακές Υποχρεώσεις:

Δάνειο από Volkswagen Bank GmbH: 15.000,00 EUR (υπόλοιπο: 12.762,70 EUR), ημερομηνία λήξης 05/05/2026.

Πιστωτική κάρτα στην Εθνική Τράπεζα: 5.000,00 EUR (υπόλοιπο: 1.100,00 EUR), ημερομηνία λήξης 30/11/2021.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023: