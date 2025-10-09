Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο Κεραμέως είναι τερατούργημα

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την άποψή του για το σχέδιο ειρήνευσης της Γάζας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο ρ/σ «Real FM» ερωτηθείς για την συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς είπε «απ’ ό,τι μαθαίνουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας αφορά κυρίως την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων, μένει βέβαια να δούμε και τη συμφωνία που θα υπογραφεί σε λίγο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων που εδώ και δύο χρόνια διαπράττουν πραγματική γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και όλες οι αιτίες του προβλήματος παραμένουν. Παραμένει η ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και στη Δ. Όχθη και όλα αυτά που είναι γνωστά τοις πάσι».

«Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή ως άθλιο αυτό το σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου για τη Γάζα. Ήταν κομμένο και ραμμένο εξαρχής στα συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ, ουσιαστικά ο παλαιστινιακός θύλακας μετατρέπεται σε ένα αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο» σημείωσε, προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, «μιλάμε για μια συμφωνία, μια εκεχειρία με το πιστόλι στον κρόταφο του λαού της Παλαιστίνης με διαιώνιση κατοχής και χωρίς ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε στη συνέχεια: «Εμφανίζεται αναβαθμισμένη, κι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, η συμμετοχή της Τουρκίας. Μάλιστα, χθες πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις ασκώντας πίεση στη Χαμάς να δεχθεί το σχέδιο Τραμπ, προφανώς ζητώντας ανταλλάγματα για την μοιρασιά της λείας στην περιοχή. Φυσικά, μερίδιο ζητά και η ΕΕ, έτσι εξηγώ την σημερινή υπουργική συνάντηση στο Παρίσι των κρατών της Μ. Ανατολής και της ΕΕ. Με μια κουβέντα γίνεται μεγάλο παζάρι».

Ερωτηθείς για «τη θέση που έλαβε εναντίον της Ελλάδας η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μ. Ζαχάροβα», ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η ρωσική κυβέρνηση για τα δικά της συμφέροντα κάνει μια εντελώς μονομερή ανάγνωση και των ιστορικών γεγονότων και ταυτόχρονα αποσιωπά άλλα γεγονότα».

Όπως εξήγησε, «τα ΝΑΤΟϊκά εγκλήματα που ανέφερε (σ.σ. η Μ. Ζαχάροβα) στη Γιουγκοσλαβία ή αλλού είναι υπαρκτά. ΝΑΤΟϊκό έγκλημα, όμως, είναι και η τουρκική εισβολή και η επί 51 χρόνια τουρκική κατοχή στην Κύπρο την οποία αποσιωπά».

«Επίσης, η συμφωνία Ελλάδας-Β. Μακεδονίας έγινε, στην ουσία, για να μπει η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ. Όταν είσαι μια καπιταλιστική δύναμη, όπως είναι σήμερα η Ρωσία του Πούτιν, ακόμα και τα εγκλήματα του αντιπάλου σου, όπως είναι το ΝΑΤΟ τα βλέπεις πάντα με παραμορφωτικό φακό» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της Μ. Ζαχάροβα ότι « η Ελλάδα παραβίασε την Συμφωνία του Ελσίνκι το 1974», και τη δημοσιογραφική επισήμανση ότι «η Συμφωνία υπεγράφη το 1975», ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι «την Συμφωνία την υπέγραψε η ΕΣΣΔ με την οποία η σημερινή Ρωσία δεν έχει βέβαια καμία σχέση, άλλωστε και το σημερινό αστικό καθεστώς (σ.σ στη Ρωσία) προέκυψε και ως προϊόν της παρέμβασης του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού».

Είπε ότι το νομοσχέδιο για το 13ωρο είναι «τερατούργημα που πρέπει ν’ αποσυρθεί γιατί τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων».

Επισήμανε πως «πάντα η εργοδοσία έχει “και το μαχαίρι και το πεπόνι” και με διάφορους τρόπους μπορεί να επιβάλλει το μέτρο στους εργαζόμενους ή να τους απολύσει εάν δεν το δεχτούν».

«Πρόκειται για σύγχρονη σκλαβιά» σημείωσε «ενώ ζούμε στον 21ο αιώνα, με την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάπτυξη της επιστήμης, και θα μπορούσε να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, να ισχύσει το 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο».

Όσον αφορά την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι «συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη χειραγώγηση της διαδικασίας αλλά και της απαλλαγής των υπουργών της και του πρωθυπουργού». «Είναι σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της ΝΔ και αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ, της ΕΕ των λόμπι, που δίνει τις επιδοτήσεις με βάση τα στρέμματα και όχι την παραγωγή, παρά την αντίθεση του οργανωμένου αγροτικού κινήματος αλλά και του ΚΚΕ» είπε.

«Αναδεικνύονται οι ευθύνες του πρωθυπουργού, υπουργών, προέδρων του Οργανισμού, το αλισβερίσι ΕΕ – κρατικών μηχανισμών, κομματαρχών κλπ. Ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ γιατί στηρίζει την ΚΑΠ και ως κυβέρνηση εφάρμοσε την ίδια πολιτική» πρόσθεσε.

Για την τραγωδία των Τεμπών και την απεργία του Πάνου Ρούτσι, σημείωσε ότι «οι εξελίξεις είναι νίκη του ίδιου του πατέρα, των συγγενών των θυμάτων αλλά και της συνολικής συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν κυβέρνηση και δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αδιάλλακτη στάση τους».

«Δεν πρέπει να γίνεται εργαλειοποίηση της υπόθεσης, η κυβέρνηση ήταν απαράδεκτη σε όλη την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος ενώ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις επιδόθηκαν σε λαϊκισμό για τα ψηφαλάκια» σημείωσε.

Είπε πως «για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, πρέπει να αναδειχθούν οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών και να υπάρξει η τιμωρία των ενόχων».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «το ΚΚΕ νιώθει τιμή και περηφάνια που δεν εντάσσεται στα διάφορα σενάρια για την ανασύνθεση του χώρου της “κεντροαριστεράς”. Το rebranding του Αλ. Tσίπρα είναι το λανσάρισμα στην πολιτική αγορά μιας παλαιάς εταιρείας με νέο περιτύλιγμα, πρόκειται για την αναπαλαίωση μιας ξοφλημένης υπόθεσης που θα αποδειχθεί σύντομα».

«Η λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση αλλά και η δυσπιστία προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους πυλώνες του αντιλαϊκού συστήματος, στα ματωμένα πλεονάσματα, στις αντεργατικές οδηγίες, στην πολεμική οικονομία, στοιχεία που αποτελούν τον κοινό παρονομαστή για όλα τα αστικά κόμματα, κι έτσι εξηγούνται και οι μεταπηδήσεις στελεχών τους από το ένα κόμμα στο άλλο», σημείωσε.

«Απέναντι στην κινούμενη άμμο του αστικού πολιτικού συστήματος, ο λαός έχει την επιλογή να συμπορευτεί με το ΚΚΕ στην πάλη για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών», είπε, προσθέτοντας πως «μία πρώτη ευκαιρία είναι η νέα πανεργατική απεργία αλλά και το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που θα διεξαχθεί τον Γενάρη».