“Μασάζ” Μαξίμου στους ελεύθερους επαγγελματίες κατόπιν ΔΕΘ

Η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να καλοπιάσει τους ελεύθερους επαγγελματίες που αισθάνονται ριγμένοι από τη ΔΕΘ, αλλά και να πείσει συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους ότι η μείωση φόρων ήταν η καλύτερη για εκείνους πολιτική.

Το πακέτο της ΔΕΘ, στο οποίο η κυβέρνηση έχει ποντάρει “τα ρέστα της” για την αλλαγή πολιτικού κλίματος, έχει αφήσει δυσαρεστημένες ομάδες ψηφοφόρων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, με πρώτους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Και αυτό καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα όποια οφέλη από τη μείωση του φόρου εισοδήματος στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, ενώ δεν άκουσαν -όπως πολλοί ανέμεναν- κάποιες βελτιώσεις στο φορολογικό τους, το οποίο είχε κοστίσει στη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024.

Ως εκ τούτου, το Μαξίμου τώρα επιχειρεί να καλοπιάσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το επιχείρημα ότι η φορολογία τους ήταν υψηλότερη επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει γυρίσει την πλάτη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδέχθηκε πάντως ότι “προφανώς υπάρχουν αποφάσεις που είχαν πολιτικό κόστος στο πλαίσιο της ανάγκης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής”, αλλά επικαλέστηκε ότι: “Βάζουμε όμως φίλτρα για να μειώσουμε αδικίες”.

Στη συνέχεια συνέκρινε τους φορολογικούς συντελεστές για τους ελεύθερους επαγγελματίες επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ. Ανέφερε ειδικότερα ότι για παράδειγμα ένας ελεύθερος επαγγελματίες με φορολογητέα έσοδα 10.000 ευρώ είχε 22% συντελεστή, άρα πλήρωνε φόρο 2.200 ευρώ, ενώ την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο συντελεστής πήγε στο 9% άρα πληρώνει φόρο 900 ευρώ. Υπολόγισε επομένως το κέρδος 1.300 ευρώ στο φόρο.

Ανέφερε επίσης ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίες με φορολογητέα έσοδα 15.000 ευρώ είχε φορολογικό συντελεστή 29%, ενώ τώρα εάν είναι μέχρι 30 ετών έχει συντελεστή 9%. Σημείωσε επομένως ότι ένας νέος δικηγόρος, μηχανικός, λογιστής πληρώνει πλέον 450 ευρώ φόρο και γλιτώνει 1.000 ευρώ. Ενώ εάν είναι άνω των 30 ετών πάει σε συντελεστή 20% και εάν έχει ένα παιδί σε 18%, άρα όπως είπε γλιτώνει 2.300 ευρώ φόρο.

Τόνισε επιπλέον ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας μετά την πενταετία, καθώς και εισφορά αλληλεγγύης 2%.

Ανέφερε επίσης ότι, εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι άνω των 30 ετών και έχει ένα ή δύο παιδιά, γλιτώνει από 2.000 έως 3.000 ευρώ σε σχέση με το φόρο που πλήρωνε πριν από έξι χρόνια. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο νόμο Κατρούγκαλου, που αύξανε τις ασφαλιστικές εισφορές.

“Άρα έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους, που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας. Οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες”, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: “Έχουν κάθε λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ζητούν περισσότερα, γιατί δεν έχουν δεδομένο ένα μισθό και πρέπει να πληρώνουν έξοδα και σε μία χώρα που είχε ποινικοποιήσει τέτοια επαγγελματική ενασχόληση χρωστάμε ως κράτος περισσότερα”.

Η ρόδινη αυτή εικόνα που παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εξηγεί βέβαια γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδίως τα μικρότερα εισοδήματα διαμαρτύρονται ότι το νέο φορολογικό τους έχει στραγγαλίσει, καθώς στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής πέφτει ο πέλεκυς επί δικαίων και αδίκων, με πολιτικές οριζόντιες.

Επιμένει το Μαξίμου για το ΦΠΑ

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε επίσης στο “όχι” στη μείωση ΦΠΑ και στην επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. “Οι μειώσεις άμεσων φόρων είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων” δήλωσε. Επικαλέστηκε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει και 22 έμμεσους φόρους. Ενώ είπε ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά “γιατί μας δίνει δυνατότητα έκπτωσης η ΕΕ και γιατί αυτό μπορούσε να αντέξει ο προϋπολογισμός. Γιατί τα δημοσιονομικά περιθώρια που είχαμε, 1,7 δισ ευρώ, έπρεπε να τα μοιράσουμε με δίκαιο τρόπο”.

Επανέλαβε επίσης ότι: “Προτεραιοποίησαμε μειώσεις άμεσων φόρων με τον πιο σημαντικό, το φόρο εισοδήματος που δεν εξαιρεί κανένα φυσικό πρόσωπο στη χώρα, γιατί έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουν στον πολίτη”. Και υποστήριξε εκ νέου ότι: “Η μείωση των έμμεσων φόρων δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στον καταναλωτή και έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μάλιστα ότι μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα “ξόδευε” πάνω από το μισό πακέτο της ΔΕΘ. Επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ισπανίας για να υποστηρίξει ότι μείωση του ΦΠΑ δεν έχει αποτέλεσμα και μείωση τιμών. Αλλά και ότι ακόμη και εάν η κυβέρνηση έβρισκε τα χρήματα αυτά ή έκοβε από άλλα μέτρα για να μειώσει τον ΦΠΑ, “δεν θα είχαμε στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες που έχουν προβλήματα. Γιατί ο ΦΠΑ είναι ίδιος για όποιον βγάζει 10.000 ή 100.000 ευρώ, ενώ ο άμεσος φόρος προσαρμόζεται στα εισοδήματα πολιτών”.

Βέβαια, το επιχείρημα αυτό παραγνωρίζει ότι με τη μείωση φόρου 2% για όλους ωφελούνται αναλογικά περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα.

“Κάναμε μειώσεις φόρου εισοδήματος για όλους, αλλά δώσαμε έμφαση στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που περνάνε δύσκολα και σε οικογένειες με παιδιά” δήλωσε πάντως ο κ. Μαρινάκης.

“Δεν είναι λίγο” τα μέτρα για τους νέους

Υπερασπίστηκε επίσης τη νέα φορολογική πολιτική για τους νέους. “Κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο χώρο της αριστεράς έχουν λάθος εικόνα για το τι κάνουν οι νέοι στη χώρα. Σπουδάζουν, δουλεύουν, κάποιοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά. Μπορεί κάποια κόμματα της αριστεράς να έχουν στο μυαλό τους ότι οι νέοι ασχολούνται με καταλήψεις και επεισόδια μόνο”, δήλωσε μάλιστα.

Επικαλέστηκε ότι 260.000 κάτω των 30 ετών έχουν εισόδημα από εργασία και πρόσθεσε: “Δεν είναι λίγο να τους δοθεί η δυνατότητα, εάν κάποιο παιδί κάνει χειρωνακτική εργασία. έχει τελειώσει τεχνικό, είναι διανομέας, να έχει μηδέν φόρο μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα”.

Ερωτηθείς για την απουσία μέτρων ενίσχυσης ομάδων όπως οι εκπαιδευτικοί, κ. Μαρινάκης προέβαλε επίσης το επιχείρημα ότι στην κατηγορία μέχρι 30 ετών υπάρχουν και νέοι αναπληρωτές τους οποίους πιάνει το ίδιο μέτρο. Ενώ τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί θα δουν την αύξηση που θα πάρουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αύξηση στο μισθό λόγω της μείωσης φόρων και περαιτέρω αύξηση όσοι έχουν παιδιά. “Δεν έμεινε κανένας πίσω”, δήλωσε μάλιστα.

Όλα ρόδινα τα παρουσίασε ο κ.Μαρινάκης και για τους συνταξιούχους, απορρίπτοντας την κριτική ότι τα μέτρα της ΔΕΘ αφορούν κυρίως όσους έχουν ψηλές συντάξεις. Επικαλέστηκε ότι η εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους θα είναι προσαρμοσμένη με βάση τον πληθωρισμό και υποστήριξε επομένως ότι “αυτό που λέγεται ότι είναι μία η άλλη, δεν ισχύει”. Παραδέχθηκε ότι λόγω προσωπικής διαφοράς θα κοπεί σε ορισμένους συνταξιούχους στο μισό η αύξηση.