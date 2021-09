ΜέΡΑ 25: Μνημονιακό προοδευτικό μέτωπο

Σε πρόσφατο άρθρο του στο News247 ο Γιώργος Καρελιάς, αναλύοντας την ανοιχτή επιστολή του Γ.Βαρουφάκη στον Αλέξη Τσίπρα, ξεκινά πλέκοντας το εγκώμιο του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ που “προσγειώθηκε” πια μετά το 2015: πράγματι, ο κ.Τσίπρας όχι μόνο υπάκουσε στις εντολές της τρόικας υπογράφοντας ό,τι μνημονιακή συμφωνία του έφερναν μπροστά του, αλλά τώρα πια υπερθεματίζει, αξιολογώντας την πολιτική Μέρκελ ως το μόνο σωστό δρόμο για την Ευρώπη. Κατέθεσε ξανά τα διαπιστευτήριά του στο σύστημα, διεκδικεί το ownership των μνημονιακών πολιτικών και του αξίζει όντως επιβράβευση.

Έπειτα, ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει εφιαλτικό το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν και είναι λίγο υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, είναι σωστό ότι η προοπτική της απόδρασης της χώρας από τη χρεοδουλοπαροικία ήταν εφιαλτική: για την ολιγαρχία. Το τρίγωνο εργολάβοι – ολιγάρχες – μιντιάρχες βασίζει την κυριαρχία του στη χώρα αλλά και την κερδοφορία του, σε αυτήν ακριβώς την εξάρτηση από τις μνημονιακές πιστωτικές κάρτες που χρεώνονται στο όνομα όλων μας αλλά χρησιμοποιούνται μόνο από αυτούς.

Στη συνέχεια, στο διδακτικό μέρος του άρθρου, ο κ.Καρελιάς ακολουθεί την συνταγή του mediaκού newspeak μέχρι κεραίας.

Πρώτον, με την πλήρη αντιστροφή της λογικής και την ενοχοποίηση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων:

Ο Τσίπρας που παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος είναι κατά τον αρθρογράφο νουνεχής και έντιμος, ενώ οι πολίτες που πίστεψαν τα περί “παράλληλου προγράμματος’’ (βολικά δεν αναφέρεταιτο τότε κύριο σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ) είναι αλλοπρόσαλλοι.

Δεύτερον, με την επανάληψη από τον αρθρογράφο, του δόγματος ΤΙΝΑ (There is no alternative):

Ρεαλισμός και ανυπακοή είναι έννοιες αντίθετες. Ο Βαρουφάκης είναι αιθεροβάμων. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η υποταγή στην τρόικα.

Τι κι αν δέκα χρόνια τώρα το ΑΕΠ καταβαραθρώνεται και το χρέος εκτοξεύεται. Τι κι αν η Παιδεία και η Υγεία μαραζώνουν από την υποχρηματοδότηση. Τι κι αν η Ελλάδα φτωχοποιείται συνεχώς ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού.

Το δόγμα της ΤΙΝΑ οδηγεί αβίαστα τον αρθρογράφο στο συμπέρασμα: Η περιβόητη κωλοτούμπα μας έσωσε από την καταστροφή!

Για το τέλος, το άρθρο επιφυλάσσει μια πραγματικά χρήσιμη συμβουλή για τον Αλέξη Τσίπρα. Να περιορίσει το κάλεσμα για “προοδευτική διακυβέρνηση” στο ΚΙΝΑΛ, γιατί ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 είναι αναξιόπιστοι.

Έχει απόλυτο δίκιο καθώς εμείς στο ΜέΡΑ25 έχουμε την ενοχλητική συνήθεια να παίρνουμε στα σοβαρά τις προγραμματικές δεσμεύσεις και να μην τις εγκαταλείπουμε βαφτίζοντάς τες αυταπάτες. Γι’ αυτό στο κάλεσμα για παλλαϊκή συστράτευση που έχουμε ήδη απευθύνει από το Μάιο του 2020 σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, ακόμα κι αυτούς που ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι γενικολογίες. Καθόλου τυχαία η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη σιγή απέναντι σε αυτό το κάλεσμα.

Έχουμε επίσης την ενοχλητική πεποίθηση ότι δεν μπορεί ένα πολιτικό κόμμα από μόνο του ή σε κυβέρνηση συμμαχίας με άλλα, να αντιπαλέψει την ολιγαρχία χωρίς ενεργό εργατικό, φοιτητικό, περιβαλλοντικό κίνημα, κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημόσια αγαθά. Η συμμαχία με αυτά τα κινήματα προϋποθέτει μια συνέπειακι ένα σεβασμό στην αυτονομία τους. Προϋποθέτει πολιτικές δεσμεύσεις και εγκατάλειψη της λογικής της ανάθεσης. Πως μπορεί ο κ. Τσίπρας που έχει δεσμευτεί απέναντι στην τρόικα για τόσες ιδιωτικοποιήσεις, τόσες εξορύξεις, τόσα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσες αποθήκες ψυχών, να δεσμευτεί ταυτόχρονα και απέναντι στα κινήματα για τα ακριβώς αντίθετα;

Τέλος, έχουμε μια ακόμα ενοχλητική συνήθεια: Μαθαίνουμε από την παλιότερη και από την πρόσφατη ιστορία. Είναι ιστορική αλήθεια ότι όταν η προοδευτική παράταξη συναινεί σε αντιλαϊκή πολιτική διαλύει την κοινωνική της βάση κι έτσι προετοιμάζει την επόμενη, όλο και πιο ακροδεξιά διακυβέρνηση. Όπως ο Γ.Παπανδρέου προετοίμασε το έδαφος για την διακυβέρνηση Σαμαρά έτσι και ο Τσίπρας προετοίμασε το έδαφος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε λοιπόν να συναινέσουμε σε περαιτέρω διάλυση του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να υπουργοποιηθούν ξανά οι Τσίπρας – Δραγασάκης και λοιπή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ας ακούσει λοιπόν ο κ.Τσίπρας τη συμβουλή του κ.Καρελιά κι ας απευθυνθεί σε χώρους που δεν έχουν πρόβλημα τη μία μέρα να υπογράφουν το ξεπούλημα της ΔΕΗ και μετά να “αγωνίζονται” εναντίον του. Ή και το ανάποδο.

Και ας μην ανησυχεί για την ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Όταν αυτή έχει νόημα, δεν έρχεται με συμφωνίες κορυφής και συγκολλήσεις ετερόκλητων κομματιών. Δημιουργείται από τους ίδιουςτους προοδευτικούς στη δράση. Παράδειγμα τέτοιας ενότητας ήταν η νικηφόρα κινητοποίηση των εργαζόμενων της e-food. Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αντιμετώπισαν με κοινή δέσμευση και αποφασιστικότητα το εκβιαστικό δίλημμα της εταιρείας και νίκησαν.

Απέδειξαν ότι δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ ρεαλισμού και ανυπακοής: Η ανυπακοή είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για όποιον/α θέλει να βάλει ένα φρένο στην κατηφόρα.

