Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα

Η απάντηση του Γιώργου Μυλωνάκη σε επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα από κανένα σημαίνον ή άλλο πρόσωπο από το ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις παράνομες ενισχύσεις του Οργανισμού», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου.

Oπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε το δημοσίευμα της εφημερίδος Documento που επικαλείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησής «περί ύπαρξης υπομνήματος στο Μαξίμου από σημαίνον πρόσωπο για εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζοντας ότι « επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές και υπονοούμενα, απαντάω ξεκάθαρα: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του Οργανισμού, σημαίνον ή μη, και δεν περιήλθε σε γνώση μου, οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι «δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έχω καταλήξει σήμερα ότι πιθανότητα το δημοσίευμα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα- το οποίο προφανώς η εφημερίδα βάφτισε υπόμνημα- που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διαρκώς διακινούνται μεταξύ συνεργατών» και το οποίο «περιγράφει πολλά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων και το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Ποιος είναι ο συντάκτης; Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης» Υπογραμμίζοντας ότι αυτό το σημείωμα το έλαβε τον Ιούνιο του 2025 και όχι από κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από έναν συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

Ο κ. Μυλωνάκης κατόπιν αυτών, αναρωτήθηκε «ποια ακριβώς, λοιπόν, είναι η αποκάλυψη; Το ό,τι ένας συνεργάτης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μου έστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα που περιγράφει την λειτουργία και τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αυτό εσάς, σας προκαλεί κάποια εντύπωση;» και συμπλήρωσε «από ποιον ακριβώς θα έπρεπε να ενημερωθώ για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπενθυμίζω ότι την περίοδο εκείνη κυριαρχούσε στα θέματα της επικαιρόιτητας;»

Σχετικά με το ερώτημα για το «τί έκανε το Μαξίμου» επί αυτού του άτυπου σημειώματος που ρώτησε ο βουλευτής, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε « το λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας. Αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε μαζί με άλλα δεδομένα στο πλαίσιο της απόφασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για την υποβολή της πρότασής μας για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει όλο το χρονικό διάστημα από την ημέρα σύστασης και λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σήμερα». Ο υφυπουργός, μάλιστα πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία αυτού του άτυπου σημειώματος έχουν περιληφθεί στην πρόταση της ΝΔ για εξεταστική επιτροπής», όπως είναι αυτό που αφορά «την διερεύνηση περαιτέρω του ρόλου των εταιρειών -τεχνικών συμβούλων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υφυπουργός αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε την πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας «να πιθανολογήσω ότι δεν θέλετε να ελεγχθεί ο ρόλος των τεχνικών αυτών εταιρειών που η δική μας πρόταση περιλαμβάνει; Αλλά θα μου πείτε ότι εδώ δεν μείνατε στην αίθουσα να ψηφίσετε την δική σας πρόταση για Προνακριτική και αποχωρήσατε, θα ψηφίζατε την δική μας πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή που μπορεί να διερευνήσει σε βάθος το σύνθετο και πολυδιάστο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» και συμπλήρωσε «γνωρίζετε κ. Καραμέρο εάν οι εν λόγω τεχνικές εταιρείες τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2015- 2019 είχαν το ίδιο ρόλο στα δρώμενα του Οργανισμού με αυτόν που περιγράφετε στην Ερώτησή σας; Είχαν, δηλαδή αντίστοιχες συμβάσεις ή όχι».