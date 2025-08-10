Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: “Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε”

H ανάρτηση του πρωθυπουργού για την παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας.

Βίντεο με τα πρώτα αυτοκίνητα που ταξίδεψαν, σήμερα, μέσω της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης στα social meadia.

Ο πρωθυπουργός έγραψε για την παράδοση του δρόμου: «Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Η ανάρτηση:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το ‘Ακτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».