Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέβαλε τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του προκειμένου να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε την αναβολή της αυριανής συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wadephul. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναβολή της συνάντησης οφείλεται στη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη στη συνοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα διεξαχθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η πρόσκληση προς την Ελλάδα και την Κύπρο προήλθε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως πρόκειται για μια απάντηση σε όσους επιμένουν να παρουσιάζουν τη χώρα ως απομονωμένη.