Μητσοτάκης: Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων στον εμβολιασμό θα ξεκινήσει η συζήτηση περί διευκολύνσεων

«Ακούσαμε τους επιστήμονες, πήραμε εγκαιρως αποφάσεις και κλείσαμε τη χώρα νωρίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Αποφύγαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε το ίδιο με το δεύτερο. Επενδύσαμε όμως στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα πήγαμε καλύτερα εν συγκρίσει με κράτη πλουσιότερα από το δικό μας, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.

«Έχουμε σχέδιο να ανοίξουμε τον τουρισμό μας με ασφάλεια. Έχουμε επιπρόσθετα εργαλεία φέτος. Φέτος μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάτι, που ήταν ελληνική πρόταση, το Ψηφιακό πιστοποιητικό για τον covid - 19, χρησιμοποιούμε επίσης ευρέως τα self tests, κάτι που μας βοήθησε να κατανοησουμε καλύτερα το μοτίβο της πανδημίας του κορονοϊού» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περαιτέρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «διαθέτουμε την πολιτική δέσμευση και συνεκτιμώντας τις απώλειες από τον κορονοϊό, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ώστε να μην επενδύσουμε με τρόπο έξυπνο στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους. Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητες μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για παράδειγμα, ανέφερε, κάποια εστιατόρια δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνον στους πλήρως εμβολιασμένους.

«Ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό του πληθυσμού. Ώστοσο, είμαι υπερήφανος γιατί η ΕΕ κατόρθωσε να αγοράσει για λογαριασμό όλων των κράτων-μελών της Ένωσης. Δεν ήθελα να βρεθώ στη θέση να αναμετρηθώ με κράτη όπως η Γαλλία και η Γερμανία, προκειμένου να εξασφαλίσω επαρκείς δόσεις εμβολίου για τη χώρα μου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στην Ελλάδα, περάσαμε πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πήραμε σημαντικά μαθήματα. Η δημοκρατία μας ενισχύθηκε. Αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται πως πήραν σημαντικά μαθήματα. Για παράδειγμα, το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης έδειξε πως η Γερμανία κατανόησε πως η στάση της κατά την οικονομική κρίση την προηγούμενη 10ετία δεν μπορούσε να επαναληφθεί κατά την κρίση της πανδημίας και εν προκειμένω στο πώς θα απαντήσει οικονομικά η ΕΕ στις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης» σημείωσε.

