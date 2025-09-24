Μητσοτάκης σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

Την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας εξήρε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενείς στην Νέα Υόρκη

Χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις προς τιμήν του στη Νέα Υόρκη, απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τετάρτης (24/09).

Κυρίαρχα σημεία στην ομιλία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτέλεσαν τόσο η πρόοδος που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, όπως επίσης και η επιστροφή των νέων Ελλήνων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή του χαιρετισμού του εξέφρασε τη χαρά του που μίλησε σε ομογενείς κάνοντας λόγο για «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει γίνει παράδοση».

Όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει κάνει «άλματα προόδου» ενώ στη συνέχεια τόνισε πως «η Αθήνα τώρα ανθίζει».

Αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, όπου συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας με τη συζήτηση να έχει τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική», είπε στη συνέχεια.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική οικονομία μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη, προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις στη χώρα, ανέφερε πως έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. άμεσων επενδύσεων στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια και πως ο τουρισμός ανθίζει. «Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών – ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβρη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος» που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές.