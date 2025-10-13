Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα

Στην Αίγυπτο σήμερα ο πρωθυπουργός για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».