Μητσοτάκης: Το απόγευμα θα απευθυνθώ στους πολίτες, θα ανακοινώσω νέα μέτρα για κορονοϊό

Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος του κορονοϊου θα ανακοινώσει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα απευθυνθεί με δήλωση του προς τους Έλληνες πολίτες, όπως ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα νέα μέτρα στο τραπέζι αφορούν σε υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού και σε περιορισμό κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

“Αντιμετωπίζουμε ένα δεύτερο κύμα. Εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι παρηγοριά. Θα έχω την ευκαιρία το απόγευμα να απευθυνθώ στους πολίτες, να εξηγήσω που βρισκόμαστε και ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα” είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.

Η κ. Σακελλαροπούλου θυμήθηκε πως όταν άνοιξαν τα σχολεία είχε βρεθεί στο Καστελόριζο όπου διαπίστωσε ότι οι μικροί μαθητές είχαν με μεγάλη ευκολία υιοθετήσει τη χρήση μάσκας, ενώ έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η μάσκα δεν είναι περιορισμός ελευθερίας.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του ανέφερε ότι: “Δεν έχουμε κρούσματα σε σχολεία”, γεγονός που απέδωσε σε αυστηρή τήρηση των μέτρων, ενώ σχολίασε ότι η χρήση της μάσκας ενώ είναι ένα μέτρο που αφορά στην ατομική ασφάλεια, έχει επιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους και στους αγαπημένους μας. Δήλωσε επίσης ότι έμφαση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην ατομική ευθύνη, αλλά στην ανάγκη αυτή να είναι το υπόδειγμα για συλλογική αλληλεγγύη.

Παραδέχθηκε όμως την ελλιπή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, λέγοντας πως: “Σήμερα αναγκαζόμαστε να πάρουμε πρόσθετα μέτρα, γιατί έχουμε λίγους που παραβιάζουν τους κανόνες ενώ οι πολλοί συμμορφώνονται. Αλλά δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Ο κ.Μητσοτάκης λοιπόν αφού στις 12:30 προεδρεύσει σε τηλεδιάσκεψη με τους περιφερειάρχες για την εκτίμηση της πορείας της πανδημίας και το συντονισμό των μέτρων, το απόγευμα θα απευθυνθεί με τηλεοπτική του δήλωση προς τους πολίτες, όπως έκανε τακτικά και στο ξεκίνημα της πανδημίας.

Τώρα όμως η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από την άνοιξη, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση ξορκίζει αυτή τη στιγμή ένα γενικό lock down και πάντως δεν είναι στο σχεδιασμό της. Εξάλλου, υπάρχει μία συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ να μην προχωρήσει κανένα κράτος- μέλος μόνο του σε νέο γενικό lock down, αλλά να παραμείνει ζωντανή έστω και με... μηχανική υποστήριξη η οικονομία. Ευρωπαϊκές χώρες όμως, που βλέπουν η μία μετά την άλλη το νέο κύμα κορονοϊού να γιγαντώνεται, προβαίνουν σε τοπικά και μερικού χαρακτήρα lock down, όπως για παράδειγμα η Γαλλία.

Η κυβέρνηση εστιάζει μεν στις συναθροίσεις σε πλατείες, ωστόσο το γεγονός είναι ότι η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται στην πραγματικότητα στην αδυναμία επιβολής του ωραρίου λειτουργίας σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και στα “κρυφά” κορονο-πάρτι. Εξ ου και έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση για περιορισμό κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πέρα από τη μάσκα παντού. Με την τελευταία πρόταση πάντως δε συμφωνούν όλοι οι λοιμωξιολόγοι, αλλά είναι μία επιλογή της κυβέρνησης ως ένα ακόμη έσχατο μέτρο για να αποφευχθεί το lock down.