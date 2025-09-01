Νέα Αριστερά για Φλωρίδη: Οι επικίνδυνες ιδεοληψίες του δεν έχουν θέση σε δημοκρατική κοινωνία

Πως η Νέα Αριστερά αποδοκίμασε τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιβεβαιώνει με κάθε δημόσια εμφάνισή του ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική. Η σημερινή του επίθεση σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ προς τους διαμαρτυρόμενους για τις εγκληματικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις «αυτοκτονική επιλογή», δεν είναι απλώς αναίσχυντη· αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση θεωρεί την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατική διαμαρτυρία εμπόδιο στα στρατηγικά της παιχνίδια», υπογραμμίζει σε σχόλιό της η Νέα Αριστερά τη Δευτέρα.

Οπως σημειώνεται: «Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει στον κ. Φλωρίδη ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η προστασία της ζωής δεν μπαίνουν «πάνω από την πατρίδα». Η πατρίδα δεν είναι μόνο γεωγραφία ή στρατηγικοί εταίροι, αλλά είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή, οι πολίτες της, η δημοκρατία και οι αξίες της. Όποιος θεωρεί ότι η πατρίδα υπερβαίνει την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στρέφεται ενάντια στην ίδια την κοινωνία που υποτίθεται ότι υπηρετεί».

«Κ. Φλωρίδη, οι πολίτες απαιτούν σεβασμό στη διαμαρτυρία και λογοδοσία από όσους υπηρετούν την εξουσία. Οι επικίνδυνες ιδεοληψίες σας δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», καταλήγει η Νέα Αριστερά.