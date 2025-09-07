Νέα Αριστερά για ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: “Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας”

«Πυρά» της Νέας Αριστεράς προς την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το «πακέτο» των 1,7 δισ. ευρώ, που υποτίθεται ότι θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για αναδιανομή φτώχειας: Η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για μια τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει “τεράστιο όφελος”… 1,5 ευρώ την ημέρα. Ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μισθός τελειώνει στις 17 του μήνα· με τα μέτρα της ΝΔ ίσως αντέξει μέχρι τις 18. Αυτή είναι η “ανακούφιση” που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:.

«Για την παιδεία και την υγεία, η ΝΔ δεν προτείνει τίποτα παρά μόνο περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν για άλλη μια χρονιά χωρίς καμία αύξηση και οι χαμηλόμισθοι συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς φτωχοποίησης, βλέποντας την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά τους.

Με όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, τα επιχειρηματικά κέρδη, και τα υψηλά εισοδήματα φορτώνοντας ξανά τα βάρη στις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Το κόστος αυτών των “παρεμβάσεων” είναι λιγότερο από το μισό του υπερπλεονάσματος, το οποίο οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει φέτος, ενώ ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε και πάλι την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων συνεχίζοντας την αφαίμαξη των νοικοκυριών».

Επιπλέον, η Νέα Αριστερά σημείωσε ότι «διατηρούνται όλες οι μειώσεις φόρων και οι φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματικά κέρδη, μερίσματα και μεγάλες περιουσίες. Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε 13ωρα, οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια εκτοξεύονται, ενώ η ΝΔ παρουσιάζει αυτά τα μέτρα ως “ανάσα” για τα νοικοκυριά.

Η Νέα Αριστερά προτείνει ξεκάθαρη ανατροπή αυτής της πολιτικής: μείωση της έμμεσης φορολογίας στο μέσο όρο της Ε.Ε., αύξηση της φορολόγησης των κερδών, μερισμάτων και πλουσίων, κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών, θεσμοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσλήψεις, εξειδίκευση και νέες τεχνολογίες».

«Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους. Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο.

Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.