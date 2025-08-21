Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς

Ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική, υπέστη ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ που κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη.