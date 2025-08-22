Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Το παρών στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης για τον λαό της Παλαιστίνης θα δώσει την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς την ερχόμενη Κυριακή, στις 20.00, στο Σύνταγμα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο εχθές Πέμπτη (21/8) επισήμανε πως «τις κρίσιμες αυτές τις ώρες, που βρίσκεται σε εξέλιξη το κτηνώδες σχέδιο του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, επείγει να δυναμώσει η λαϊκή κινητοποίηση για να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η απαίτησή του να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ, να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ΚΚΕ σ’ αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρο».