Ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία για αποτίμηση των χθεσινών επαφών στην Ουάσιγκτον.

Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Τρίτη (19/8) στις 12:30.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 14.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.