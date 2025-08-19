Ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την ΟυκρανίαΔιαβάζεται σε 1'
Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία για αποτίμηση των χθεσινών επαφών στην Ουάσιγκτον.
- 19 Αυγούστου 2025 10:18
Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Τρίτη (19/8) στις 12:30.
Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 14.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.