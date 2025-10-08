Ο Τσίπρας αναζητά διάλογο με την κοινωνία, όχι στελέχη

Τι εκτιμούν για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα συνομιλητές και πρόσωπα που γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρούσα φάση έχει ως μόνη και βασική προτεραιότητα το να «αφουγκραστεί» την κοινωνία και όχι να κάνει «μάζεμα στελεχών»! Αυτή την εκτίμηση κάνουν συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού μετά το «ξέσπασμα» αντιδράσεων και την σωρεία σεναρίων που καταγράφονται στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ύστερα από την ανακοίνωσή της παραίτησής του από την βουλευτική έδρα.

Οι ίδιες πηγές θεωρούν πώς ο Αλέξης Τσίπρας το… εννοούσε όταν έλεγε ως οι μελλοντικές κινήσεις του συναρτώνται άμεσα από τα μηνύματα που θα λάβει και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει από την ανανεωμένη σχέση που θα επιδιώξει με τους πολίτες. Ακόμη και αν αυτές περιλαμβάνουν τελικά την ίδρυση πολιτικού φορέα.

Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, αντιμετωπίζουν τις εικασίες που γίνονται περί «συναντήσεων», «συνεννοήσεων», «επαφών» η «κλεισίματος του ματιού» του πρώην πρωθυπουργού σε πολιτικά στελέχη. Αποτιμούν πως ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε έχει μπει σε τέτοιες διαδικασίες αφού είναι εντελώς διαφορετικές οι προτεραιότητές του. Έχει μάλιστα ξεκαθαρίσει πως θα κινηθεί με τρόπους μακριά από την «πεπατημένη», αποδεικνύοντας το μάλιστα με την «εκτός πλαισίου» κίνηση της παραίτησής του από βουλευτής.

Πρόσωπα που γνωρίζουν πως κινείται ο πρώην πρωθυπουργός αναλύουν με τον ίδιο τρόπο και τις δημόσιες – πολιτικές- δηλώσεις που έχουν γίνει από στελέχη. Εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι αυτές δεν έχουν προκύψει μετά από συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά αποτελούν προσωπικές πρωτοβουλίες οποιουδήποτε θέλει να εκφραστεί στον δημόσιο λόγο.

Αν και είναι αναμενόμενα τα «δημοσιογραφικά αντανακλαστικά» που, θεωρώντας ως δεδομένη τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν… μηχανικά διερευνούν το «ποιοι θα είναι μαζί του» η πραγματικότητα πιθανότατα να κινηθεί σε διαφορετικούς δρόμους. Άνθρωποι που γνωρίζουν θυμίζουν πως ο πρώην πρωθυπουργός στο παρελθόν έχει δώσε ξεκάθαρα δείγματα πως προκρίνει την ανάδειξη νέων προσώπων, με δυναμική κοινωνική η τεχνοκρατική παρουσία και με διαδικασίες που απέχουν από την «κλασσική» πολιτική πρακτική.