ΟΗΕ: Το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη την Πέμπτη και την Παρασκευή

Οι επαφές του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 15.15 (ώρα Ελλάδος), ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres.

Στις 18.45 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.