Οικογένεια Σαμαρά: “Είμαστε ευγνώμονες για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μας για τη Λένα”

Δήλωση με την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση στο πένθος της, εξέδωσε η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά.

Ευχαριστήρια δήλωση για την στήριξη και τη συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Η δήλωση της οικογένειας Σαμαρά έχει ως εξής:

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα»

Αντώνης, Γεωργία, Κώστας Σαμαράς.»

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 7ης Αυγούστου σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο ξαφνικός και αδόκητος θάνατος της κόρης του Αντώνη Σαμαρά σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στην κοινή γνώμη.

Η Λένα Σαμαρά, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Η κηδεία της τελέστηκε σε κλίμα οδύνης, στις 11 Αυγούστου, στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.