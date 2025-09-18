Οργή για Φλωρίδη στη Βουλή – Η ρύθμιση που ξεσήκωσε αντιδράσεις

Απόσυρση της ρύθμισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στην ποινική δικογραφία, ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Χυδαιότητες από Φλωρίδη στη Βουλή.

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η συζήτηση στη βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ για τα ποινικά αδικήματα.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στην ποινική δικογραφία που τον αφορά εάν κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου ή άπτεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας.

Η νομοθετική βελτίωση θα προβλέπει ότι η απαγόρευση αυτή μπορεί να γίνει όχι από οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο, παρά μόνον από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, που διενεργούν την προανάκριση. Επίσης, θα δίδεται στον κατηγορούμενο και η δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά της απαγόρευσης. Σημειώνεται ότι η νομοθετική βελτίωση, είναι σύμφωνη και με τις παρατηρήσεις της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η ανακοίνωση Φλωρίδη πυροδότησε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν την απόσυρση της ρύθμισης. Απαντώντας, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι: «Η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, επέμεινε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φλωρίδης επανήλθε, ωστόσο, για να επιτεθεί με χυδαιότητες στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δείχνει «μια λατρεία» προς τους δολοφόνους, «στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού», ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης τον χαρακτήρισε «πολιτικά αχρείο».

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς το άρθρο 18.

Όπως υποστηρίζει, με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγεται ένα «αδιανόητο καθεστώς με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα».

«Πρόκειται για μια αντισυνταγματική διάταξη που προσβάλλει το δικαίωμα ακρόασης του κατηγορουμένου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Η διάταξη στηρίζεται υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/13 (άρθρο 7). Μόνο που, η οδηγία αυτή έχει ακριβώς αντίθετο σκοπό, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώματος ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εφόσον σε κάποιες χώρες προβλεπόταν τέτοιος αποκλεισμός».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι όμοιο με την προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενο είχε η διάταξη του άρ. 101 παρ. 3 του παλαιού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία εισήχθη με το ν. 4236/2014, άρ. 12 και καταργήθηκε με τον νέο ΚΠΔ (2019) καθώς, προφανώς, κρίθηκε ως αχρείαστη και ασύμβατη με το συναφές υπερκείμενο νομικό πλαίσιο. «Η διάταξη αυτή είχε καταστεί ούτως ή άλλως ανενεργή και δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για τη διάταξη αυτή είχαν εκφραστεί επικριτικά σημαντικοί ποινικολόγοι – καθηγητές ποινικού δικαίου των νομικών σχολών», καταλήγει.

Μιλώντας ο Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής, έκανε λόγο για προσβολή του δικαιώματος του κατηγορουμένου να έχει πρόσβαση στη δικογραφία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με πολιτικά κίνητρα». Επισήμανε, δε, ότι η επιστημονική κοινότητα έχει εναντιωθεί σε αυτήν τη ρύθμιση, ενώ ανέφερε παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της συγκεκριμένης διάταξης.

Η απάντηση Φλωρίδη σε Φάμελλο

«Η απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ αυστηρά από τον λαό» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «από το 2019 που ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς έχει μια αδυναμία να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας από αυτή της κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαρκή διάσπαση και σε μια διαρκή κατάρρευση». Τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο υπουργός, «ο ΣΥΡΙΖΑ έκρινε ότι αυτή την αδυναμία του (να δημιουργήσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση) θα μπορούσε να την καλύψει με την υιοθέτηση όλης αυτής της συνομωσίας που εκτυλίχθηκε γύρω από το φοβερό δυστύχημα των Τεμπών, με όλα αυτά περί ξυλολίου και τολουολίου».

Μάλιστα, προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης, «ήρθε εδώ στην Βουλή ο κ. Φάμελλος και υπαινίχθηκε ότι για τον θάνατο του παιδιού της εισαγγελέως (εν. της υπόθεσης του Βόλου) είχε ευθύνες η κυβέρνηση γιατί μπορεί να είχαμε εγκληματική ενέργεια».

Οι υιοθετήσεις τέτοιων συνωμοσιολογιών, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, «οδήγησαν να γίνονται ακόμα και προτάσεις Προανακριτικών Επίτροπων της Βουλής εναντίον της κυβέρνηση για να πέσει… Όμως, οι συνομωσίες και οι σκευωρίες αυτές όλες κατέρρευσαν και μαζί τους και ο ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε «αυτό που όμως δεν μπορούσα να φανταστώ -πιστέψτε με- είναι ότι μετά από όλη αυτή την οδυνηρή εμπειρία που σίγουρα περάσατε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος να έρχεται σήμερα εδώ και να κάνει μια ακόμη πολιτική απόπειρα εκμετάλλευσης της ανθρώπινης δυστυχίας, για έναν άνθρωπο (εν. τον κ. Ρούτσι) που έχασε το παιδί του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και ζητά (εν. με την απεργία πείνας κάνει στην πλατεία του Συντάγματος) αυτά που ζητά».

Ο υπουργός τόνισε ότι «η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ σκληρά από τον λαό. Και αυτό ήδη το διαπιστώνετε (εν. στον ΣΥΡΙΖΑ) στις μετρήσεις. Όλη αυτή η πολιτική σας, σας έχει οδηγήσει εδώ που είστε και θα περίμενα ότι δεν θα επιχειρήσετε και πάλι να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο».