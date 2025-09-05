ΠΑΜΕ: Πανέξυπνο σποτ για το 13ώρο – Ποιος είναι ο Τάσος που το ζήτησε από την Κεραμέως

Το ΠΑΜΕ έψαξε και βρήκε τον άνθρωπο που επιθυμεί να δουλεύει 13ώρο και έκανε τη σχετική πρόταση στη Νίκη Κεραμέως.

Το σποτ που δημιούργησε το ΠΑΜΕ για να τρολάρει (αλλά και να στηλιτεύσει) το νόμο Κεραμέως για το 13ώρο έχει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει Viral.

Πρωταγωνιστεί ο Τάσος, ο άνθρωπος, που όπως λέει, πρότεινε στην Υπουργό την 13ώρη εργασία έτσι ώστε “να δοκιμάσω τα όριά μου”.

Στην οικοδομή ο Τάσος θα έχει την ευκαιρία να κάνει το “όνειρό” του πράξη. Μόνο που ζητήματα όπως η ανατροφή των παιδιών και ο ελεύθερος χρόνος θα μπουν υποχρεωτικά σε δεύτερη μοίρα.

Με αυτό το συνδυασμό χιούμορ και πικρών διαπιστώσεων, το ΠΑΜΕ απέδωσε τη βιωμένη, πολύ σκληρή πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς!

(Και επειδή άνθρωπος που να ζητά 13ώρο δεν υπάρχει, να σας πούμε ότι ο “Τάσος” είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης)

Δείτε το σποτ